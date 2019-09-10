Татьяна Кравченко ушла от мужа ради Александра Абдулова

Татьяна Кравченко
, которую зрители знают по сериалу «Сваты
», в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своих отношениях и влюблённости в Александра Абдулова
.
В жизни актрисы было много ролей и спектаклей, но самой большой удачей Татьяна считает приглашение в театр «Ленком» — там она познакомилась с Александром Абдуловым. Неожиданно для себя Татьяна, которая тогда была замужем за художником-постановщиком студии МХАТ Владимиром Лавинским
, решила поменять в жизни все.
«Я была замужем за Володей, но когда влюбилась в Сашу Абдулова, я ушла от мужа
, - вспоминает Татьяна. - И поселилась в общежитии, где в то время жил Абдулов. … В Сашу, я, конечно, была сильно влюблена. Но то ли я спешила, то ли много меня было — очень боялись меня мужчины, моего напора. Да и понимала я, что ему совсем другие девушки нравились. Я видела, как они к нему приходили — стройные, изящные… А мы скорее друзья были, конечно. Хотя он о моих чувствах догадывался и немножко это использовал… Зато на сцене любовь играли. И тогда от меня прямо искры летели…
».
Взаимной любви между актёрами так и не случилось, но теплые отношения к Абдулову Кравченко пронесла через всю жизнь.
Вторым мужем актрисы стал Дмитрий Гербачевский
, продюсер киностудии «Ленфильм». У них родилась дочка Аня, но через шесть лет они развелись. Больше Татьяна замуж не выходила — не хотела, чтобы у дочери был отчим. Дело в том, что все детство актриса прожила с матерью и отчимом, который относился к ней хуже, чем к родной дочери. С тех пор Татьяна решила для себя, что у ее детей отчима быть не должно.
«Ни о чем не жалею. Случись иначе, у меня не было бы дочери. Да и не мое это решение, а Анино — ей пора было появиться на свет и она выбрала себе родителей
» — призналась Кравченко.