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Татьяна Кравченко ушла от мужа ради Александра Абдулова

10 сентября
2019 год

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10 сентября 2019
Татьяна Кравченко, которую зрители знают по сериалу «Сваты», в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своих отношениях и влюблённости в Александра Абдулова.

В жизни актрисы было много ролей и спектаклей, но самой большой удачей Татьяна считает приглашение в театр «Ленком» — там она познакомилась с Александром Абдуловым. Неожиданно для себя Татьяна, которая тогда была замужем за художником-постановщиком студии МХАТ Владимиром Лавинским, решила поменять в жизни все.

«Я была замужем за Володей, но когда влюбилась в Сашу Абдулова, я ушла от мужа, - вспоминает Татьяна. - И поселилась в общежитии, где в то время жил Абдулов. … В Сашу, я, конечно, была сильно влюблена. Но то ли я спешила, то ли много меня было — очень боялись меня мужчины, моего напора. Да и понимала я, что ему совсем другие девушки нравились. Я видела, как они к нему приходили — стройные, изящные… А мы скорее друзья были, конечно. Хотя он о моих чувствах догадывался и немножко это использовал… Зато на сцене любовь играли. И тогда от меня прямо искры летели…».

Татьяна Кравченко ушла от мужа ради Александра Абдулова

Взаимной любви между актёрами так и не случилось, но теплые отношения к Абдулову Кравченко пронесла через всю жизнь.

Вторым мужем актрисы стал Дмитрий Гербачевский, продюсер киностудии «Ленфильм». У них родилась дочка Аня, но через шесть лет они развелись. Больше Татьяна замуж не выходила — не хотела, чтобы у дочери был отчим. Дело в том, что все детство актриса прожила с матерью и отчимом, который относился к ней хуже, чем к родной дочери. С тех пор Татьяна решила для себя, что у ее детей отчима быть не должно.

«Ни о чем не жалею. Случись иначе, у меня не было бы дочери. Да и не мое это решение, а Анино — ей пора было появиться на свет и она выбрала себе родителей» — призналась Кравченко.
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Татьяна Кравченко ушла от мужа ради Александра Абдулова фотографии
Татьяна Кравченко ушла от мужа ради Александра Абдулова фотографии
Татьяна Кравченко ушла от мужа ради Александра Абдулова фотографии
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