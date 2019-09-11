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Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву

11 сентября
2019 год

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11 сентября 2019
10 сентября в МДМ прошла торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии «Дай пять!», организаторами которой выступили продюсерский центр Лины Арифулиной LA Group при поддержке Фонда президентских грантов и канал СТС.

Дети и подростки от 7 до 17 лет отдали почти 4 миллиона голосов за своих любимых актёров, спортсменов, ведущих, музыкантов и блогеров. В этом году статуэтки в виде плитки шоколада получили Сергей Светлаков и Аглая Тарасова, став лучшими актёрами, Ника Вайпер и Дмитрий Губерниев, которых назвали лучшими ведущими. Игорь Акинфеев и Евгения Медведева стали лучшими спортсменами, а Анастасия Ивлеева — любимым блогером.

По мнению юных телезрителей, самыми яркими исполнителями могут считать себя Клава Кока, TERNOVOY и RASA. Любимой песней стал хит «Шашлындос» группы ХЛЕБ, собравший 16 миллионов просмотров на ютубе, а любимым шоу — программа Мота «Добрая музыка клавиш». Кроме того, дети выбрали любимый фильм «Рубеж» и любимый мультфильм «Смешарики. Дежавю». Также в новой номинации «Бабушка, дай пять!» была награждена Галина Сергеевна Таболич из Москвы: для участия в этой категории ребята выкладывали в социальные сети фотографии с бабушкой, объясняя, почему именно она достойна звания лучшей.

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Сергей Светлаков

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Ника Вайпер

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Клава Кока

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Илья Попов

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Дмитрий Губерниев

Поддержать номинантов премии на церемонию пришли: Глюк'oZa, Анна Хилькевич, Лиза Арзамасова, Эвелина Блёданс, Екатерина Стриженова, Николай Фоменко, Агата Муцениеце, Александр Незлобин, Андрей Рожков, Роман Юнусов, Александр Белькович, Никита Тарасов, Алексей Лукин и другие звёзды.

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Алексей Серов и Алексей Рыжов

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Андрей Рожков

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Глюк'oZa

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Дарья Сагалова

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Екатерина Стриженова

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Никита Тарасов

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Рита Дакота

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Роман Юнусов

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Эвелина Блёданс и Игорь Гуляев

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Александр Незлобин

«Среди номинантов нашей премии были только те звезды, которые действительно интересны юной публике, - рассказала генеральный продюсер премии «Дай пять!» Лина Арифулина. - Мы должны идти в ногу со временем, чтобы лучше понимать подрастающее поколение и их вкусовые предпочтения. Именно подростки будут определять завтрашнюю повестку дня, и именно они совсем скоро будут задавать основные тренды в кино, музыке, моде и искусстве».

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Лина Арифулина

«Особенно приятно, что довольно юная по всем меркам премия «Дай пять!» уже успела занять свою нишу среди российских премий, - отметил генеральный продюсер телеканала СТС Антон Федотов. - За что, конечно, отдельное спасибо идейному вдохновителю и создателю проекта Лине Арифулиной. Надо отметить, что каждый год во всероссийском голосовании участвуют миллионы детей, которые выбирают своих героев. И сейчас мы снова наградили лучших из лучших по версии самых честных и маленьких телезрителей в стране, которые, на мой взгляд, и определяют будущее всего медиапространства».

Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву
фото: Антон Федотов

Телеверсию торжественного вечера покажут 15 сентября в 23:30 в эфире телеканала СТС.
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фильмы
РубежСмешарики. Дежавю

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Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву фотографии
Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву фотографии
Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву фотографии
Дети наградили Сергея Светлакова, Аглаю Тарасову и Анастасию Ивлееву фотографии
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