Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звание Заслуженного артиста РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой
и Виктории Исаковой
. Указ был опубликован на портале правовой информации
.
В документе отмечается, что награда была вручена: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации»: Исаковой Виктории Евгеньевне - артистке, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», Михалковой Анне Никитичне - артистке, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации
», - говорится в документе.
Ранее актриса Анна Михалкова была удостоена награды «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Живи и помни
». Недавно сериал «Обычная женщина
», в котором Анна исполнила главную роль, был номинирован на награду кинофестиваля в Цюрихе.
Виктория Исакова стала лауреатом театральной премии «Чайка» за работу в спектакле «Вий», а также была награждена премией правительства РФ в области культуры за создание телесериала «Оттепель
» в 2015 году. Кроме того, она получила премию «Золотой орел» как лучшая актриса на телевидении за работу в этом сериале.
Актрисы также успели поработать вместе, приняв участие в съемках драмы «Частица вселенной».