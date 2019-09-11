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Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звание Заслуженного артиста РФ

11 сентября
2019 год

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11 сентября 2019
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой. Указ был опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что награда была вручена: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации»: Исаковой Виктории Евгеньевне - артистке, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», Михалковой Анне Никитичне - артистке, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», - говорится в документе.

Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звание Заслуженного артиста РФ

Ранее актриса Анна Михалкова была удостоена награды «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Живи и помни». Недавно сериал «Обычная женщина», в котором Анна исполнила главную роль, был номинирован на награду кинофестиваля в Цюрихе.

Виктория Исакова стала лауреатом театральной премии «Чайка» за работу в спектакле «Вий», а также была награждена премией правительства РФ в области культуры за создание телесериала «Оттепель» в 2015 году. Кроме того, она получила премию «Золотой орел» как лучшая актриса на телевидении за работу в этом сериале.

Актрисы также успели поработать вместе, приняв участие в съемках драмы «Частица вселенной».
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Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звание Заслуженного артиста РФ фотографии
Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звание Заслуженного артиста РФ фотографии
Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звание Заслуженного артиста РФ фотографии
Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звание Заслуженного артиста РФ фотографии
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