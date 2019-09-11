Вячеслав Чепурченко рассказал, как встретил Олега Табакова

Вячеслав Чепурченко
, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Жуки
», рассказал, как познакомился с Олегом Табаковым
.
«В 2009 году после окончания театрального факультета я и еще несколько моих одногруппников поехали показываться ]Олегу Павловичу Табакову. Мы показались, он всех поблагодарил и сказал, что, к сожалению, мест нет, людей много. Но уходя, показал на меня пальцем и попросил задержаться. Так я и задержался на 10 лет, и продолжаю работать в прекрасном театре «Табакерка». Это театр моей жизни, и когда мне задают вопрос, мол, ну что, нравится тебе в театре работать? Я отвечаю, что этот вопрос уже некорректен, я живу театром, и нравится или не нравится, разговоров нет. Я мечтал получить из рук Олега Павловича серебряный значок — к 10-летию службы в театре, но, к сожалению, его не стало. Не случилось. Но, тем не менее, мне этот значок вручил Владимир Львович Машков. Я храню его дома и буду прикреплять к костюму во время официальных мероприятий».
Отправляясь в Москву из Саратова, Вячеслав и не предполагал, какие роли уготовит ему судьба. Он служил в Саратовском театре драмы и даже подумать не мог, что спустя 10 лет после того, как он покинул Саратов, город неожиданно вернется в его жизнь, но уже в качестве съемочных декораций для сериала.
Вячеслав вспоминает, на что он решился во время съемок «Жуков»: в одном из эпизодов сериала он должен был голым оседлать коня. Съемки проходили в Саратовской области. Именно этот эпизод дался Вячеславу нелегко, однако актер гордится тем, что поборол все трудности.
«По сценарию, перед тем как побежать по полю, конь должен был взбрыкнуть. Вместо меня нестись должен был дублер, но первый момент, когда конь прыгает, рвет с места, должны были отснять со мной. Я верхом ездить умею, но на съемках столкнулся с рядом проблем — не было седла, держаться было не за что, короче, было опасно из-за того, что просто мог упасть. Лошадь оказалась, как по закону подлости, не круглобедрая, а с сильно выпирающим позвоночником, поэтому сидеть на ней долго без седла и еще голым — было немножко некомфортно. Через час она уже резала меня пополам. Но я горжусь этой сценой, получилось очень хорошо».