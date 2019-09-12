«В каком-то смысле в актерскую профессию я уже наигралась» : Елизавета Боярская рассказала о планах на будущее

Успешная актриса, счастливая жена Максима Матвеева
и мама двоих сыновей Елизавета Боярская
призналась, что в последнее время она всё чаще сталкивается с выбором между работой и семьёй.
«В каком-то смысле в актерскую профессию я уже наигралась
, - объяснила Боярская. - Аппетита к этому у меня поубавилось. Если на одной чаше весов хорошая, интересная, но не особенная работа, а на другой свободное время с детьми — я выбираю время с детьми. Хотя, конечно, если появится что-то по-настоящему яркое, новое для меня, я не упущу эту возможность и договорюсь с семьей
».
Актриса рассказала, что с рождением второго сына в ее жизни многое изменилось.
«Силы и здоровье — это ресурс, он не бесконечен
, - считает Лиза. - К сожалению, я это поняла не так давно и дала себе новую установку. Раньше для меня нормальным было спать четыре часа. Шесть — просто роскошество, курорт. После появления Андрюши я, конечно, сбавила обороты. Но все равно могла себе позволить, придя со спектакля и уложив ребенка, заявить: «Это мое время — с двенадцати до трех ночи. И я могу делать все, что хочу». Смотрела сериал, читала. Сейчас я понимаю: это время на сон. Я стараюсь держать режим, заниматься своим здоровьем: делать зарядку, побольше находиться на свежем воздухе, ходить. Это получается само собой, когда у тебя маленький ребенок и надо гулять с коляской. И еще я стараюсь не есть всякую дрянь. Ну я это и раньше не делала, но сейчас строже соблюдаю правила
».
Ранее Елизавета заявила, что для нее на первом месте всегда будут дети.