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«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России

12 сентября
2019 год

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12 сентября 2019
Лили Джеймс, знакомая зрителю по ролям Наташи Ростовой, Золушки и Донны из фильма «Mamma Mia! 2» в недавнем интервью поделилась подробностями своей жизни. В этом году актрисе исполнилось 30 лет, и она перешла из разряда юных, начинающих артистов в когорту звёзд посолиднее. Сама Лили считает, что возраст никак не влияет на её жизнь и не мешает тусоваться с друзьями как раньше.

«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России

«Я не обращаю внимания на годы, - призналась Джеймс. - Заполняла на днях медицинскую форму и удивилась: «О боже, мне 30 лет!» Ну и что? И мой юбилей мы отметили знатно. Я пригласила пятнадцать школьных друзей на свой спектакль «Все о Еве», а потом закатила обед в ресторане под музыку — под записи, которые делал еще мой отец. В том числе те, которые записывал еще для моей мамы. А после мы вдребезги разнесли ночной клуб в Сохо! Оторвались по полной программе. Я с лестницы кубарем скатилась под утро».

Актриса вспомнила, как познакомилась со своим мужем, Мэттом Смитом. На съёмках картины «Гордость и предубеждение и зомби» Мэтт мешал ей настроиться на рабочий лад, потому что постоянно подшучивал над ней и «корчил рожи» во время съемок.

«Кажется, из наших с ним совместных сцен мои реплики все вырезали, потому что я хохотала без передыху, - говорит Лили. - С этого все и началось. Мы редко вместе бываем на официальных мероприятиях. Я даже горжусь, что наши фото не появляются каждый день в СМИ. Не понимаю, что прикольного — посмотреть на актера, покупающего, скажем, молоко? Обычно мы заказываем еду домой или берем что-то у нашего местного мясника в лавке. Правда, приходится заодно спрашивать его, как это все приготовить. И если не слишком радуемся целым двум выходным дням и не перебираем с алкоголем, отправляемся в галерею или в кино. В наше местное. Там липкие полы и люди слишком громко жуют конфеты, но нам нравится».

«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России

Джеймс отметила, что образ, в котором она чаще всего предстаёт на экране, не соответствует ее настоящему характеру.

«На самом деле я не «английская роза», - заявила актриса. - Стараюсь бороться за роли современных героинь. И хочу «сбежать» не только от образа принцессы, но и просто такой славной умницы-разумницы, у которой все в конце концов расчудесно складывается».

Она добавила, что для неё сложно «строить из себя пай-девочку». Лили решила не скрывать своих реальных эмоций, ведь нужно уметь проживать и негативные моменты своей жизни.

«Принцессы и пай-девочки не могут оказаться в пабе или в боулинге играть, попивая пивко, - объяснила Джеймс. - А я хочу вести обычную жизнь. Иначе скучно. Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня. В нашей семье у всех был не самый сладкий характер. Отец обладал горячим темпераментом, и я это унаследовала. Могу быть страшно счастливой, а потом наоборот — вопить и швыряться вещами. Взрываюсь мгновенно. Но крайности отлично во мне уживаются. Несчастье — эмоция необходимая. Я поняла это спустя десять лет после смерти папы. Делать вид, что счастлива, будучи несчастливой, — это идёт во вред, тем более актрисе».

«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России

Лили вспомнила и о том, как проходили съёмки сериала «Война и мир» в России. Она рассказала, что не могла поверить своим глазам, ведь вся красота вокруг нее казалось ей совершенно нереальной.

«Часть съёмок проходила в Санкт-Петербурге, все время шёл снег, и я в этих роскошных белых меховых накидках — словно королева, - поделилась Джеймс. - Когда оказалась в Екатерининском дворце и в Зимнем, где была резиденция царей, не могла поверить в реальность. Настолько все выглядело волшебно и абсолютно роскошно. У меня остались просто потрясающие впечатления от России»!
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«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России фотографии
«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России фотографии
«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России фотографии
«Вся эта «блондинистая» слащавость не для меня» : Лили Джеймс о своём характере и работе в России фотографии
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