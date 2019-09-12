Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино

12 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
12 сентября 2019
Именитый голливудский режиссёр Квентин Тарантино посетил Москву в августе этого года в рамках промо-тура к своей новой картине «Однажды... в Голливуде». Среди журналистов, которым удалось пообщаться с постановщиком лично, оказалась и Ксения Собчак, включившая беседу с Тарантино в своё шоу «Осторожно, Собчак!», опубликованное 10 сентября на YouTube.

В описании ролика авторы отметили, что интервью с Квентином было одним из самых сложных в карьере Собчак. Ей пришлось долго согласовывать вопросы с его продюсерами, которые запретили говорить с ним о политике, женщинах, Путине и Трампе. В итоге само интервью заняло от силы 10 минут из получасового ролика, всё остальное время уделили критикам Екатерине Мцитуридзе и Егору Холмогорову и продюсеру Михаилу Друяну, ответившим на запрещённые для Тарантино вопросы.

Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино

Вот некоторые выдержки из интервью непосредственно с Квентином Тарантино.

О том, кому бы он дал «Оскар» - ДиКаприо или Питту
«Это как будто порезать моего ребёнка на две части. Я должен защитить этих ребят, я не могу выбирать между ними».

О реакции на фильм Романа Полански
«Я не думаю, что он уже видел фильм. Я даже не знаю, хочет ли он его посмотреть, честно говоря, но он связался со мной, когда услышал о том, что я его снимаю. Он обратился ко мне через общего знакомого. Этот общий знакомый сказал, что он не был разгневан, просто узнавал, что происходит. Я пригласил друга, чтобы он прочитал сценарий и имел представление о нём. И друг рассказал Роману, чтобы тот не беспокоился».

О том, корректно ли менять истории ещё живущих людей
«Мне кажется, это нормально. И у меня, и у Марго, у всех, кто работал над фильмом, были очень честные намерения по отношению к Шэрон и к остальным жертвам Чарльза Мэнсона, которые так трагически погибли. Это и лежало в основе. Когда я дошёл до написания и производства этой истории, я должен был быть на высоте, чувствовать, что соблюдаю моральные принципы. Если бы я понял, что начинаю эксплуатировать эту историю, то, скорее всего, я бы не выпустил этот фильм».

О Кремле
«Удивительно было находиться рядом с чем-то таким красивым, таким старым и таким значимым для российской истории. Я был потрясён походом в Кремль. Музей был потрясающим. Когда ходишь из одной цветной комнаты в другую, смотришь на все эти картины и иконы - это как сенсорная перезагрузка».

О съёмках фильм про Россию
«Я бы не хотел снимать фильм о России тех времён. Но, если мне придёт в голову история о России или конкретных русских людях, я сделаю это тут же. Просто нужно придумать правильную историю».
версия для печати
Ссылки по теме
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться
Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино
Новый фильм Тарантино показал лучший старт среди картин режиссера
Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»
«Однажды… в Голливуде»: Профессий много но, прекрасней всех - Тарантино!
Владимир Мединский провел экскурсию для Квентина Тарантино
Поиск по меткам
журналисты
персоны
Екатерина МцитуридзеКсения СобчакКвентин Тарантино
фильмы
Однажды... в Голливуде

фотографии >>
Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино фотографии
Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино фотографии
Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино фотографии
Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Петерсон
5 сентября ушёл из жизни музыкант, певец Юрий Петерсон.

День рождения >>

Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Сергей Колос
Светлана Коркошко
Юлия Рудина
Елена Серопова
Игорь Шавлак
Наталья Щукина
Джанна Мария Канале
Джо Пантолиано
Эдоардо Пеше
Эмми Россум
Вернер Тёльке
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Манхэттен
комедия, мелодрама
США, 1979
Пункт назначения: Смайл
фильм ужасов
Канада, Норвегия, США, 2018
Промар
научная фантастика, приключения
Япония, 2019
Бунюэль в лабиринте черепах
биография, драма
Испания, Нидерланды, Германия, 2018
Годовщина революции
исторический фильм
СССР, 1918
Дорогой папа
лирическая комедия
Россия, 2019
Капитал в XXI веке
экранизация
Новая Зеландия, Франция, 2019
Птичий дозор
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, Канада, Франция, 2018
Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
Сорокин трип
биография
Россия, 2019
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Щегол
драма, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен