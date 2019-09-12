Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино

Именитый голливудский режиссёр Квентин Тарантино посетил Москву
в августе этого года в рамках промо-тура к своей новой картине «Однажды... в Голливуде»
. Среди журналистов, которым удалось пообщаться с постановщиком лично, оказалась и Ксения Собчак
, включившая беседу с Тарантино в своё шоу «Осторожно, Собчак!», опубликованное 10 сентября на YouTube.
В описании ролика авторы отметили, что интервью с Квентином было одним из самых сложных в карьере Собчак. Ей пришлось долго согласовывать вопросы с его продюсерами, которые запретили говорить с ним о политике, женщинах, Путине и Трампе. В итоге само интервью заняло от силы 10 минут из получасового ролика, всё остальное время уделили критикам Екатерине Мцитуридзе
и Егору Холмогорову
и продюсеру Михаилу Друяну
, ответившим на запрещённые для Тарантино вопросы.
Вот некоторые выдержки из интервью непосредственно с Квентином Тарантино.
О том, кому бы он дал «Оскар» - ДиКаприо или Питту
«Это как будто порезать моего ребёнка на две части. Я должен защитить этих ребят, я не могу выбирать между ними
».
О реакции на фильм Романа Полански
«Я не думаю, что он уже видел фильм. Я даже не знаю, хочет ли он его посмотреть, честно говоря, но он связался со мной, когда услышал о том, что я его снимаю. Он обратился ко мне через общего знакомого. Этот общий знакомый сказал, что он не был разгневан, просто узнавал, что происходит. Я пригласил друга, чтобы он прочитал сценарий и имел представление о нём. И друг рассказал Роману, чтобы тот не беспокоился
».
О том, корректно ли менять истории ещё живущих людей
«Мне кажется, это нормально. И у меня, и у Марго, у всех, кто работал над фильмом, были очень честные намерения по отношению к Шэрон и к остальным жертвам Чарльза Мэнсона, которые так трагически погибли. Это и лежало в основе. Когда я дошёл до написания и производства этой истории, я должен был быть на высоте, чувствовать, что соблюдаю моральные принципы. Если бы я понял, что начинаю эксплуатировать эту историю, то, скорее всего, я бы не выпустил этот фильм
».
О Кремле
«Удивительно было находиться рядом с чем-то таким красивым, таким старым и таким значимым для российской истории. Я был потрясён походом в Кремль. Музей был потрясающим. Когда ходишь из одной цветной комнаты в другую, смотришь на все эти картины и иконы - это как сенсорная перезагрузка
».
О съёмках фильм про Россию
«Я бы не хотел снимать фильм о России тех времён. Но, если мне придёт в голову история о России или конкретных русских людях, я сделаю это тут же. Просто нужно придумать правильную историю
».