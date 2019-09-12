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Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай

12 сентября
2019 год

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12 сентября 2019
11 сентября в Москве состоялась премьера приключенческого фэнтези «Тайна печати дракона». Картину зрителям представили продюсер Сергей Сельянов, режиссёр Олег Степченко, исполнители главных ролей Анна Чурина и Юрий Колокольников и другие члены съёмочной группы.

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Сергей Сельянов, Олег Степченко, Анна Чурина и Юрий Колокольников

Гостями мероприятия стали Юлия Снигирь, Елена Захарова, Екатерина и Александр Стриженовы, Рената Пиотровски, Наталия Лесниковская, Алена Чехова, Клим Шипенко, Владислав Флярковский, Джаник Файзиев, Анастасия Меськова, Вячеслав Тельнов, Светлана Дрыга, Мария Лисовая и многие другие.

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Юлия Снигирь

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Екатерина и Александр Стриженовы

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Роман Архипов

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Наталия Лесниковская

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Елена Захарова

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Наталья Бочкарёва

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Сергей Сельянов

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Олег Степченко

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Анна Пескова

По сюжету английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай! Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь… Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Юрий Колокольников

«Всегда увлекательно, когда ты общаешься с многонациональной командой, у всех свои традиции, правила, законы и история, - сказал исполнитель роли Петра I Юрий Колокольников. - Это было сложное, в какой-то степени безумное, но очень интересное времяпрепровождение. Работать с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном – легендами кино, большое везение и большая честь. Преклоняюсь перед их мастерством, рад, что удалось пообщаться и поработать с такими мастерами».

Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай
фото: Анна Чурина

«Тайна печати дракона» - это воплощение мечты, - поделилась Анна Чурина, сыгравшая мисс Дадли. - Я, когда увидела «Пиратов Карибского моря», то влюбилась в эту романтику, морские приключения, пиратов. Смотрела и думала: «Господи, как это круто, я тоже хочу сыграть такую историю». И вот можно сказать мечта сбылась».

В российский прокат «Тайна печати дракона» выйдет 19 сентября.
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Тайна печати дракона

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Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай фотографии
Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай фотографии
Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай фотографии
Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай фотографии
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