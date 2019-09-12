Анна Чурина, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь отправились в Китай

По сюжету английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай! Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь… Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?
фото: Юрий Колокольников
«Всегда увлекательно, когда ты общаешься с многонациональной командой, у всех свои традиции, правила, законы и история, - сказал исполнитель роли Петра I Юрий Колокольников. - Это было сложное, в какой-то степени безумное, но очень интересное времяпрепровождение. Работать с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном – легендами кино, большое везение и большая честь. Преклоняюсь перед их мастерством, рад, что удалось пообщаться и поработать с такими мастерами».
фото: Анна Чурина
«Тайна печати дракона» - это воплощение мечты, - поделилась Анна Чурина, сыгравшая мисс Дадли. - Я, когда увидела «Пиратов Карибского моря», то влюбилась в эту романтику, морские приключения, пиратов. Смотрела и думала: «Господи, как это круто, я тоже хочу сыграть такую историю». И вот можно сказать мечта сбылась».