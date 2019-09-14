«В омут с головой»: Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались

В пятницу 13 сентября специалистка широкого профиля Ксения Собчак и преимущественно театральный режиссёр Константин Богомолов связали свои судьбы узами брака, для верности закрепив светскую регистрацию венчанием.
Без пяти минут счастливые молодожёны подъехали к Грибоедовскому ЗАГСу на чёрном катафалке, украшенном алыми занавесками и кокетливой клятвой «Пока смерть не разлучит нас». Расписавшись, супруги поехали венчаться в один из московских храмов, а после отправились на традиционную свадебную прогулку по Москве, чтобы возложить цветы памятнику Владимиру Великому.
Вечером молодожёны отпраздновали свадьбу в «Петровском пассаже» в узком кругу нескольких сотен близких и друзей, среди которых были Матильда Шнурова, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, Светлана Бондарчук и прочие завсегдатаи светской хроники. Свадебный танец Ксения и Константин станцевали под песню «Если хочешь идти, иди» в живом исполнении Филиппа Киркорова.
Судя по видеороликам, которыми делились гости торжества в своих социальных сетях, список музыкальных композиций был подобран с особенной тщательностью: московско-питерская элита отплясывала под выступления Николая Баскова («Свадебные цветы»), Глюкозы («Невеста»), Светланы Лободы («Твои глаза») и далее по списку. Но самый горячий номер вечера приготовила гостям сама Ксения Собчак, станцевав откровенный танец в черном боди под песню «Войди в меня».
Прежде, чем совершить все эти ритуальные действия, Ксения и Константин, будучи профессиональными медийными лицами, вяло отработали повестку в студии шоу «Вечерний Ургант». В интервью Ивану Урганту, которому пришлось заполнять длинные паузы вымученной болтовней, Ксения и Константин с неохотой поделились деталями грядущей свадьбы и рассказом о первой встрече. «Глупость, поверхностность», - перечислил сильные стороны супруги Константин, вспоминая своё первое впечатление. Ксения, в свою очередь, нашла Константина очень скучным: «Сидит какой-то скучный человек: «Бубубу, жужужу, постмодернизм»…Я подумала: «Господи, ну где там хоть какая-то жизнь?» И я её не нащупала».