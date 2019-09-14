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СМИ: Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней

14 сентября
2019 год

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14 сентября 2019
На днях 48-летнюю Анастасию Завротнюк госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в одну из московских больниц. По данным СМИ, у актрисы начался отек мозга. Также стало известно, что год назад Заворотнюк поставили страшный диагноз – рак.

СМИ: Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней

В клинику актрису привезли из Польши, где она проходила длительное лечение. Как пишут СМИ, в данный момент она находится в реанимации. Рядом с ней находится ее муж Петр Чернышев.

Позднее стало известно, что у Анастасии диагностировали четвертую стадию опухоли мозга. По мнению журналистов, рак могла спровоцировать процедура ЭКО. Ведь всего 4 месяца назад Заворотнюк стала мамой.

СМИ: Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней
фото: Анастасия Заворотнюк с семьей

Позже СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что Анастасию готовят к операции, но, по мнению врачей, актриса может ее не пережить. Представитель актрисы Стас Христов поначалу отвергал любую информацию на эту тему, а затем стал говорить, что не может дозвониться до актрисы.

Также появилась информация о том, что врачи приняли решение ввести Заворотнюк в медикаментозную кому. Медики всё еще сомневаются, что актриса переживет операцию.

На фоне слухов о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк ее муж – фигурист Петр Чернышев – ушел из ледового шоу «Руслан и Людмила», чтобы быть рядом с актрисой.

На этом плохие новости не закончились. По сообщению некоторых СМИ, Анастасию частично парализовало. Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни.

СМИ: Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней

Последняя информация, которая попала в СМИ – Заворотнюк осталось жить несколько дней. Об этом журналистам сообщил близкий друг актрисы, продюсер Андрей Разин:«Говорят, нет - мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия - отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», - отметил Разин.
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СМИ: Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней фотографии
СМИ: Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней фотографии
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