Кира Найтли стала мамой во второй раз

34-летняя Кира Найтли
и ее 36-летний муж Джеймс Райтон
снова стали родителями. О беременности актрисы стало известно в мае, когда она появилось на вечеринке Chanel J12 с заметно округлившимся животом. О том, что ребенок уже появился на свет, удалось узнать благодаря папарацци, которые на днях сфотографировали пару с коляской.
Пол ребенка пока не известен, ведь Кира и Джеймс решили не объявлять о появлении малыша. Супруги уже воспитывают дочь Эдди, которая родилась 25 мая 2015 года. Кстати, когда Эдди появилась на свет, Найтли и Райтон тоже никому об этом не сказали. О рождении малышки стало известно лишь спустя несколько месяцев.
Актриса познакомилась с вокалистом лондонской нью-вейв-группы Klaxons Джеймсом Райтоном в 2011 году через общую знакомую. В 2012 они объявили о помолвке, а через год сыграли свадьбу на юге Франции в одной из церквей Марселя.