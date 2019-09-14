Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кира Найтли стала мамой во второй раз

14 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
14 сентября 2019
34-летняя Кира Найтли и ее 36-летний муж Джеймс Райтон снова стали родителями. О беременности актрисы стало известно в мае, когда она появилось на вечеринке Chanel J12 с заметно округлившимся животом. О том, что ребенок уже появился на свет, удалось узнать благодаря папарацци, которые на днях сфотографировали пару с коляской.

Кира Найтли стала мамой во второй раз

Пол ребенка пока не известен, ведь Кира и Джеймс решили не объявлять о появлении малыша. Супруги уже воспитывают дочь Эдди, которая родилась 25 мая 2015 года. Кстати, когда Эдди появилась на свет, Найтли и Райтон тоже никому об этом не сказали. О рождении малышки стало известно лишь спустя несколько месяцев.

Кира Найтли стала мамой во второй раз

Актриса познакомилась с вокалистом лондонской нью-вейв-группы Klaxons Джеймсом Райтоном в 2011 году через общую знакомую. В 2012 они объявили о помолвке, а через год сыграли свадьбу на юге Франции в одной из церквей Марселя.
версия для печати
Ссылки по теме
МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких
Поиск по меткам
дети
персоны
Кира Найтли

фотографии >>
Кира Найтли стала мамой во второй раз фотографии
Кира Найтли стала мамой во второй раз фотографии
Кира Найтли стала мамой во второй раз фотографии
Кира Найтли стала мамой во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Дымшаков
10 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Дымшаков.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Константин Константинов (II)
Александр Михайлов (II)
Игорь Шибанов
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Ханс Кларин
Анджей Козак
Сэм Нилл
Кимберли Уильямс
Джек Хокинс
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Манхэттен
комедия, мелодрама
США, 1979
Пункт назначения: Смайл
фильм ужасов
Канада, Норвегия, США, 2018
Щегол
драма, экранизация
США, 2019
Промар
научная фантастика, приключения
Япония, 2019
Сорокин трип
биография
Россия, 2019
Бунюэль в лабиринте черепах
биография, драма
Испания, Нидерланды, Германия, 2018
Годовщина революции
исторический фильм
СССР, 1918
Дорогой папа
лирическая комедия
Россия, 2019
Капитал в XXI веке
экранизация
Новая Зеландия, Франция, 2019
Птичий дозор
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, Канада, Франция, 2018
Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен