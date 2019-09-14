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«Изнасилование, наркозависимость, трудное детство»: о чём Деми Мур вспомнила в своих мемуарах

14 сентября
2019 год

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14 сентября 2019
56-летняя Деми Мур закончила работу над своими мемуарами «Inside Out», что в переводе означает «Наизнанку». Книга выйдет уже в конце сентября. В мемуарах актриса рассказала о своих браках с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером, а также раскрыла много секретов. В преддверии выхода книги в свет Деми дала интервью The New York Times, где рассказала, чего же стоит ожидать от ее произведения.

«Изнасилование, наркозависимость, трудное детство»: о чём Деми Мур вспомнила в своих мемуарах

Деми отметила, что в мемуарах она описала то, о чем раньше не говорила или даже боялась говорить. Например, о трудном детстве, злоупотреблении психоактивными веществами, изнасиловании, своих зависимостях и других проблемах. По словам актрисы, она решилась показать себя миру такой, какой видит сама.

Рассказала Мур и о такой главе своей жизни, как брак с Эштоном Катчером, который младше нее на 15 лет. Актриса призналась, что эта разница в возрасте позволила ей почувствовать себя моложе.

«Изнасилование, наркозависимость, трудное детство»: о чём Деми Мур вспомнила в своих мемуарах

«С ним я как будто перенеслась назад во времени. Я смогла почувствовать, каково это быть молодой, причем почувствовать гораздо лучше, чем в то время, когда мне на самом деле было двадцать лет», - поделилась Деми.

Эштон и Деми были вместе около 6 лет. В книге актриса написала, что у них могла родиться дочь. Влюбленные даже придумали ей имя – Чаплин Рэй. Однако на 6 месяце у Мур случился выкидыш. Актриса винила в потере ребенка себя, и впала в серьезную депрессию. В этот сложный период Деми начала злоупотреблять сильнодействующими обезболивающими препаратами.

Писать книгу актриса решила после продолжительного курса реабилитации. Работать над мемуарами Деми Мур помогала писательница и журналист The New Yorker Ариэль Леви. Подруга Деми Мур актриса Гвинет Пэлтроу отметила, что работа над мемуарами помогла Деми исцелиться.
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Эштон КутчерДеми МурГвинет ПэлтроуБрюс Уиллис

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«Изнасилование, наркозависимость, трудное детство»: о чём Деми Мур вспомнила в своих мемуарах фотографии
«Изнасилование, наркозависимость, трудное детство»: о чём Деми Мур вспомнила в своих мемуарах фотографии
«Изнасилование, наркозависимость, трудное детство»: о чём Деми Мур вспомнила в своих мемуарах фотографии
«Изнасилование, наркозависимость, трудное детство»: о чём Деми Мур вспомнила в своих мемуарах фотографии
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