Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский

7 сентября в рамках международного кинофестиваля в Торонто состоялась мировая премьера триллера «Стриптизерши»
. На красную дорожку вышли исполнительницы главных ролей: Дженнифер Лопес
, Констанс Ву
, Кеке Палмер
и Лили Рейнхарт
.
фото: Дженнифер Лопес
фото: Лили Рейнхарт
фото: Констанс Ву
9 сентября в Лондоне состоялась долгожданная премьера полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
, вновь собравшего вместе персонажей одноименного сериала
. Среди гостей премьеры были Мишель Докери
, Таппенс Мидлтон
, Хью Бонневилль
, Элизабет МакГоверн
и Мэгги Смит
.
фото: Мишель Докери
фото: Таппенс Мидлтон
фото: Мэгги Смит
фото: Хью Бонневилль, Элизабет МакГоверн, Мишель Докери, Лора Кармайкл и Аллен Лич
10 сентября в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского прошла церемония вручения премии журнала GQ «Человек года — 2019», самым ярким моментом которой стало обращение Юрия Дудя
к коллегам с просьбой не молчать перед лицом беззакония и полицейского произвола
. На красной дорожке в этот вечер собралось рекордное количество знаменитых гостей, среди которых были Светлана Ходченкова
, Семён Слепаков
, Ксения Собчак
со своим новеньким супругом
, Филипп Киркоров
, Аня Чиповская
и другие.
фото: Филипп Киркоров
фото: Павел Прилучный и Агата Муцениеце
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак
фото: Никита Ефремов
фото: Диана Арбенина
фото: Юрий Дудь
фото: Александр Молочников и Семён Слепаков
фото: Дима Билан
фото: Аня Чиповская
фото: Наталья Ионова
фото: Светлана Ходченкова
12 сентября в клубе Gazgolder прошла презентация нового проекта телеканала ТВ-3 «Мама Russia» - экстремального шоу, участники которого, рискуя жизнью, выберутся за пределы Садового кольца, чтобы познать дикую Россию. Среди гостей презентации были герои шоу Никита Джигурда
, Маша Малиновская
и Наталья Бардо
, а так же Влад Соколовский
, Лукерья Ильяшенко
, Петр Романов
и другие.
фото: Алина Алексеева
фото: Анвар Халилулаев и Кристина Казинская
фото: Влад Соколовский
фото: Маша Малиновская фото: Никита Джигурда