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Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский

15 сентября
2019 год

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15 сентября 2019
7 сентября в рамках международного кинофестиваля в Торонто состоялась мировая премьера триллера «Стриптизерши». На красную дорожку вышли исполнительницы главных ролей: Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Кеке Палмер и Лили Рейнхарт.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Лили Рейнхарт

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Констанс Ву

9 сентября в Лондоне состоялась долгожданная премьера полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», вновь собравшего вместе персонажей одноименного сериала. Среди гостей премьеры были Мишель Докери, Таппенс Мидлтон, Хью Бонневилль, Элизабет МакГоверн и Мэгги Смит.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Мишель Докери

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Таппенс Мидлтон

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Мэгги Смит

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Хью Бонневилль, Элизабет МакГоверн, Мишель Докери, Лора Кармайкл и Аллен Лич

10 сентября в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского прошла церемония вручения премии журнала GQ «Человек года — 2019», самым ярким моментом которой стало обращение Юрия Дудя к коллегам с просьбой не молчать перед лицом беззакония и полицейского произвола. На красной дорожке в этот вечер собралось рекордное количество знаменитых гостей, среди которых были Светлана Ходченкова, Семён Слепаков, Ксения Собчак со своим новеньким супругом, Филипп Киркоров, Аня Чиповская и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Филипп Киркоров

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Никита Ефремов

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Диана Арбенина

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Юрий Дудь

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Александр Молочников и Семён Слепаков

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Дима Билан

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Аня Чиповская

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Наталья Ионова

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Светлана Ходченкова

12 сентября в клубе Gazgolder прошла презентация нового проекта телеканала ТВ-3 «Мама Russia» - экстремального шоу, участники которого, рискуя жизнью, выберутся за пределы Садового кольца, чтобы познать дикую Россию. Среди гостей презентации были герои шоу Никита Джигурда, Маша Малиновская и Наталья Бардо, а так же Влад Соколовский, Лукерья Ильяшенко, Петр Романов и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Алина Алексеева

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Анвар Халилулаев и Кристина Казинская

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Влад Соколовский

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Маша Малиновская

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский
фото: Никита Джигурда
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Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский фотографии
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