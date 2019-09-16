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СМИ: Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких

16 сентября
2019 год

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16 сентября 2019
Последние три дня российские СМИ активно обсуждают состояние здоровья Анастасии Заворотнюк. Несмотря на то, что официального подтверждения спекуляциям на тему борьбы актрисы с раком головного мозга пока не появилось, пресса переполнена комментариями и призывами со стороны её друзей и коллег.

СМИ: Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких

Отсутствие достоверной информации не помешало выходу спецвыпуска передачи «Пусть говорят», посвященного обсуждению здоровья Заворотнюк и тому, откуда взялись слухи о её тяжелом заболевании. Одним из гостей шоу стал фигурист Алексей Ягудин, который живёт по соседствую с семьей актрисы. Ягудин рассказал, что летом видел карету скорой помощи, которая дежурила около дома артистки практически каждый день. Впрочем, фигурист подчеркнул, что никакой достоверной информацией о состоянии Анастасии он не владеет.
А в прессу продолжают просачиваться неутешительные слухи, источником которых, по большей части, является новостной Telegram-канал Mash. Впервые сообщения о тяжелом состоянии актрисы появились 13 сентября. Сообщалось, что актриса попала в реанимацию одной из московских больниц. До этого она проходила лечение в Польше, но безрезультатно. Чуть позже появилась информация о том, что у Анастасии начался отёк мозга, а 14 сентября её частично парализовало. 15 сентября Mash сообщил, что Анастасию подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а 16 сентября стало известно, что у актрисы развилась полиорганная недостаточность и пневмония. Все эти осложнения протекают на фоне агрессивной формы опухоли головного мозга - глиобластомы.

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СМИ: Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких фотографии
СМИ: Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких фотографии
СМИ: Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких фотографии
СМИ: Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких фотографии
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