Судебный произвол: актёра Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии

16 сентября Тверской суд Москвы вынес приговор актеру Павлу Устинову - 3,5 года общего режима за оказание сопротивления при задержании на Пушкинской площади во время акции протеста 3 августа 2019.
По словам «пострадавшего» старшего сержанта Александра Лягина, Устинов был задержан за выкрикивание лозунгов и активное участие в митинге. Во время задержания актёр оказывал активное сопротивление и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В итоге Устинова осудили по части 2 статьи 318 УК («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»), однако сам он вины не признал. Устинов утверждает, что приехал на площадь, чтобы встретиться с другом, а вовсе не для участия в акции. Так же, по его словам, он не оказывал сопротивления, а лишь отшатнулся, пытаясь сохранить равновесие.
В сети можно найти видеоролики, на которых запечатлён момент задержания Устинова. На кадрах видно, как Павел идёт по площади, абсолютно не проявляя какой-либо агрессии. Также на записях от актёра не слышно ни призывов, ни лозунгов. Но приобщить к делу видеозаписи, предоставленные защитой, судья Алексей Криворучко отказался.
За Павла Устинова вступились не только друзья и родственники, но и бывший мастер актера в Высшей школе сценических искусств, руководитель московского театра «Сатирикон», актёр Константин Райкин. На своём YouTube-канале он опубликовал видеообращение, в котором выражает уверенность в невиновности Устинова и призывает суд к справедливости.
«Я бы хотел, чтобы суд очень подробно разобрался в этой ситуации, я бы всех просил обратить на это внимание. Я бы хотел, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали жизнь. Я совершенно уверен, что он ни в чем не виноват, он абсолютно надежный, спокойный человек. Это недоразумение может окончиться трагически, я прошу всех помочь и сделать все, чтобы этого не случилось» - призвал Константин Райкин.
«3,6 дали сегодня Павлу Устинову в рамках «московского дела». Видео задержания Павла, где он, якобы, оказал сопротивление и нанес повреждение бойцу Росгвардии (похоже, «бойцы» эти вообще самое хрупкое, что создала природа) вы легко можете найти на Youtube. Не поленитесь и сделайте это. Вот судья Криворучко этого делать не стал и впаял реальный срок, проигнорировав и показания свидетелей. Вообще, поразительно какое огромное количество людей втянуто в государственное преступление. Ведь низложение закона, уничтожение и дискредитация правоохранительной системы — это преступление против государства».