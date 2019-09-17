«Произвол и самосуд»: Александр Паль, Юлия Снигирь и Александра Бортич вступились за Павла Устинова

16 сентября Тверской суд Москвы вынес приговор актеру Павлу Устинову
- 3,5 года в колонии общего режима за оказание сопротивления при задержании на Пушкинской площади во время акции протеста 3 августа 2019. Тот факт, что судья отказался приобщить к делу представленные защитой видеозаписи, на которых хорошо видно, что обвинения в адрес Устинова не имеют под собой вообще никаких оснований, наводит на нехорошие мысли о судебном произволе.
Александр Паль
не смог остаться в стороне и решил запустить флэшмоб в поддержку Устинова. Актер опубликовал в соцсетях видео-сообщение
, в котором он, тщательно выбирая слова и выражения, намекает на то, что произошёл чудовищный акт несправедливости, на который нужно обратить внимание наших властей.
«Дорогие друзья, это флэшмоб. Сегодня нашего коллегу по цеху Павла Устинова осудили на 3,5 года колонии строгого режима. То, за что его осудили, мне кажется, не соответствует действительности. На видео задержания прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, Омона и Полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое удивительное, что это видео не было представлено в суде как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело, произвол и самосуд. Я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол»
.
В записанном видео Паль обратился к коллегам с просьбой прокомментировать эту ситуацию и, что называется, передать по кругу. И коллеги не стали затягивать с реакцией. Одним из первых откликнулся Никита Ефремов
, вспомнивший о недавней истории с Иваном Голуновым
: «Не так давно коллективными усилиями журналистов удалось сделать почти невозможное - освободить Ивана Голунова. Цеховая солидарность журналистов вызвала у меня чувства уважения, восхищения и благодарности Я призываю актеров так же сплотится и привлечь максимальное внимание к произволу системы! Мы тоже можем! Свободу Павлу Устинову!»
.
Призванная Ефремовым Аня Чиповская в своём обращении подняла не менее важную тему
, подчеркнув, что цеховая солидарность не делит общество на своих и чужих, а является первой ступенью на пути к гражданской солидарности.
«Свободу Павлу Устинову. И нет, не потому что он он актёр, а потому что видео его задержания можно посмотреть в свободном доступе в интернете и понять почему. Многие упрёки из разряда «почему вы защищаете только своих» - справедливы. Я тоже считаю, что абсолютно все люди должны защищать абсолютно всех людей перед лицом несправедливости, которой вокруг всё больше и больше. Но научиться стоять за своих - это шаг на пути к «стоять за всех». Ведь не умеем же даже этого. Психология другая. Давно наплевали и на права на свои, и на законность, и на свободу слова, и на прозрачные справедливые суды. Поэтому так и живём. Но учимся вот».
Актёр Никита Кукушкин предложил коллегам
в рамках поддержки Устинова и противодействия произволу расширить ассортимент своих принципов: «Я, как и прежде, предлагаю не сотрудничать с кинокомпаниями, продюсерами и режиссёрами, которые предлагают вам откровенно пропагандистские проекты. В этих проектах не участвовать. Точно так же не играть в спектаклях и не ставить спектакли в театрах, которые выдаются режиссерам только по причине того, что они высказывают некую лояльность власти. Потому что мы, по сути, своими талантом и энергией питаем эту систему. Не сотрудничать с Кириенко, не сотрудничать с Администрацией Президента, не ездить на Тавриду-Арт»
.
Не остался в стороне от происходящих событий и Александр Петров
, поблагодаривший Паля за запуск флэшмоба
: «Мне кажется решение суда безусловно несправедливым. Это моё мнение. За те действия, которые выполнял Павел...а этих действий-то особо и не было: человек просто оказался в неправильном месте в неправильное время, случайно упал сотрудник Росгвардии и вывихнул плечо. И за это давать 3,5 года человеку, который не оказывал никакого сопротивления, не выкрикивал никаких лозунгов, не участвовал в несанкционированных митингах и никого ни к чему не призывал...Молодого парня, у которого сейчас просто поломается жизнь...Я вот себя вспоминаю, когда мне было сколько ему сейчас. Семь лет назад. Я делал первые шаги в кино, закончил театральный институт, мечтал сниматься у лучших режиссеров. И каждый день работал, надеялся и верил. И я уверен в том, что у Паши абсолютно такие же желания и мечты, и сейчас они просто рухнут...Так не может быть».
«Господа, неужели вы так боитесь собственного народа, что устраиваете такое? Неужели вы боитесь настолько? Значит, вам действительно есть чего бояться. Значит, вам действительно есть за что отвечать. Значит, действительно, вы так боитесь, что за вами тоже придут»
, - к такому заключению пришёл Артур Смольянинов
.
«Я не знаю, что нужно сделать, чтобы нас услышали, и имеет ли смысл вообще записывать подобного рода видео, но молчать стало невыносимо. Невиновного человека нельзя сажать в тюрьму. И мы должны все вместе об этом говорить. Освободите Павла Устинова» - с таким заявлением выступила в своем Инстаграме
актриса Юлия Снигирь
.
Так же в поддержку Устинова высказались Александр Кузнецов
, Равшана Куркова
, Григорий Добрыгин
, Ирина Горбачёва
, Павел Деревянко
, Александр Гудков
, Марина Александрова
и многие другие.