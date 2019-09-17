ревью

«Произвол и самосуд»: Александр Паль, Юлия Снигирь и Александра Бортич вступились за Павла Устинова

Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл пытаются спасти старинный волшебный лес и священную Долину Золотых рогов от злодейских козней.

Интервью

Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее»

Актер о съемках сериала, о том, как трудно играть «положительных» и о своей семье