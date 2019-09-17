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«Это колоссальный перебор»: Максим Галкин раскритиковал действия властей

17 сентября
2019 год

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17 сентября 2019
Высказывания в поддержку осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова, при задержании которого боец Росгвардии упал и вывихнул себе плечо, растут в геометрической прогрессии. Запущенный актёром Александром Палем флэшмоб продолжает гулять по социальным сетям, разрастаясь комментариями как от простых смертных, так и от именитых деятелей отечественного шоу-бизнеса. Среди тех, кто безусловно поддерживает Павла и призывает к пересмотру его приговора оказались Александр Петров, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд, Александра Бортич, Максим Виторган и многие-многие другие.

«Это колоссальный перебор»: Максим Галкин раскритиковал действия властей

Что характерно - не выдержал даже Максим Галкин, известный своей лояльностью системе своим скепсисом по отношению к соотечественникам, недовольным действиями власти. Не оспаривая обвинения в адрес Устинова и называя его «участником несогласованной акции», Галкин, тем не менее, обращает внимание своей аудитории на то, что мера наказания совершенно неадекватна «составу преступления». А также иронично замечает, что дело Устинова может обернуться колоссальными репутационными потерями, которые не стоят того, чтобы в очередной раз намекнуть гражданам Российской Федерации, что их конституционные права и свободы не действительны на территории Российской Федерации.

«Это колоссальный перебор»: Максим Галкин раскритиковал действия властей

«Сам Павел утверждает, что он вообще мимо проходил и при задержании не сопротивлялся. Но давайте представим, что Павел действительно сознательный участник несогласованной акции, и он действительно сопротивлялся при задержании и таки вывихнул плечо росгвардейцу. В моём представлении, каждая профессия имеет свои издержки. Например, публичная профессия - артиста, телеведущего - подразумевает некую резистентность к сплетням, слухам, клевете и кривотолкам. В моем представлении, вывих у бойца гвардии, у человека, который служит в силовых структурах, — это вещь обыденная, и уж точно не повод подавать в суд. Если ты при задержании вывихнул себе плечо, значит, не с того боку подошел к задержанному. Это, скорее, признак не феноменальных данных того, кого задержали, а какой-то недоработки у бойца Росгвардии. Я не думаю, что это вообще по-мужски - подавать в суд за то, что тебе вывихнули плечо. Это все равно, что фигурист будет подавать в суд на лед за то, что поскользнулся и упал.
Мне кажется, что вся эта история со сроком Устинова - колоссальная репутационная потеря. Репутационная потеря для наших судов - не первая и, боюсь, не последняя. Репутационная потеря для Росгвардии - ну что это за бойцы, которые так страдают от вывиха, что сажают человека за это в тюрьму? Ну и для нашей власти тоже. Понимаете, если допустить, что Росгвардеец не по своей инициативе подал в суд, то это излишний намёк. Мы и так уже поняли, что лучше на согласованные акции ходить, а на несогласованные не ходить. Что если тебя задерживают - лучше не сопротивляться. А вообще лучше - ничего не делать. Надо ходить строем в жёстко регламентированных местах и не собираться помногу. Мы поняли намёк. Но, мне кажется, вот такие процессы, такие приговоры — это колоссальный перебор, который не способствует ничему: ни укреплению государственности, ни сознательности граждан. Поэтому я очень надеюсь, что эта история будет иметь какое-то позитивное продолжение. Я не очень большой знаток судебных процедур и возможности у государства пересматривать существующие решения, но, мне кажется, что это тот самый случай.
Мы любим ссылаться на какие-то западные примеры. Во Франции полиция очень жестко действует с митингующими: вывихнешь плечо, тебе вывихнут оба. Но на следующий день тебя отпустят, и в этом большое различие».



Своё видеообращение Максим сопроводил расширенным комментарием, заранее ответив на возможные вопросы:
«P.S. Заранее предвижу некоторые комментарии, поэтому сразу и отвечу:
1. «Просто так не посадили бы» - история нашей страны - это сотни тысяч случаев посадок «просто так». Это наша пока неизбывная карма.
2. «По закону сопротивление сотрудникам правопорядка уголовно преследуется» - ну зато по Конституции мирное выражение своего протеста - это тоже законное право граждан.
3. «Он сопротивлялся» - если посмотреть видео задержания, которое есть в интернете, то я бы скорее охарактеризовал это иначе: гвардейцы навалились на одного парня такой неумелой толпой, что удивительно, как они друг другу ещё что-нибудь не сломали.
4. «Не лезьте в политику» - а я не в политику лезу, а в осознанное гражданское общество. Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников.
5. «Мы чего-то не знаем - всё не случайно - он стоял там со злым умыслом» - я не надеюсь, что кто-то будет думать о моих гражданских свободах лучше меня самого, на то и свобода личности, чтобы анализировать своей головой, а не ждать решений за тебя.
6. «За своих-то артистов вон как вступаетесь, а за простых людей?» Я не знаком с Павлом и то, что он артист, мне не важно - узнал - не смолчал».
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