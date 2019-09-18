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«Меня преследуют»: Наталья Рудова пожаловалась на душевнобольных поклонников

18 сентября
2019 год

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18 сентября 2019
Актриса Наталья Рудова поделилась со своими подписчиками в Инстаграме несколькими историями о преследовании со стороны психически неуравновешенных мужчин. По словам Натальи, душевнобольные поклонники доставали её даже за границей. Актрисе неоднократно приходилось обращаться в полицию, но проблема в том, что законодательство Российской Федерации не предусматривает никаких мер пресечения по отношению к преследователям. Ну, до тех пор, разумеется, пока они не предпримут конкретные действия, угрожающие здоровью и жизни объекта преследования. Наталья решила обратить внимание общественности на отсутствие подобных законов и заявила, что сама с радостью стала бы инициатором принятия закона, защищающего женщин от преследователей.

«Меня преследуют»: Наталья Рудова пожаловалась на душевнобольных поклонников

«Про личною жизнь. В последнее время участились ситуации, которые хочется придать огласке. Меня преследуют. И это не один человек, а несколько. Эти люди являются шизофрениками, о чем неоднократно говорило их поведение. Помните о том, что шизофрения не говорит о том, что человек глуп, они могут быть подкованы в законах и даже водить авто и иметь нормальную работу, шизофрения - это группа психических расстройств. Таких мужчин несколько, повторюсь, они приходят к моим друзьям, посещают места где я была, приезжают ко мне домой. В один из случаев преследования мне удалось отправить одного из них в психбольницу. Мне помог прекрасный полицейский, найдя маленькую лазейку в законе. Так что сдать в психушку, конечно, можно, но сложно и отнимает много времени, которого у меня всегда нет. Такие нездоровые люди, как эти преследователи, сначала выдумывают у себя в голове какие-то нелепые истории, связанные со мной. Чаще всего, конечно, мы любим друг друга, иногда мы встречаемся уже год на расстоянии и я БОЮСЬ ОТКРЫТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ (дословно - однажды от психа)! А переписываясь ВКонтакте с Наташей Рудовой (без галочки, конечно) с ником НаташаРудова288, он реально верит в то, что это я, и после приезжает ко мне ДОМОЙ и ломится ко мне в квартиру! Один больной даже прилетал в Рим и преследовал меня там. И там я тоже обратилась в полицию! Я говорю об этом открыто, потому что это уже перешло всяческие границы! Я тот человек, который не любит афишировать свою жизнь и планирует рассказать о своей семье и детях, желательно, когда они родят внуков. Ну, вот так, чтобы вы понимали насколько мне важна секретность того, что происходит у меня за дверью. Что можно сделать? Написать открытое письмо Владимиру Путину о том, что в нашей стране нет закона, защищающего людей от преследователей? Естественно у меня есть кому меня защитить. Но я хочу быть защищенной на уровне ЗАКОНА! Я хочу бороться с такими вещами ЗАКОННЫМ образом. И это нормально - хотеть чувствовать себя защищенной в своей стране. Я с удовольствием буду инициатором принятия закона, который будет защищать женщин от преследователей. Нельзя ждать, пока этих преследователей переклинит, и они перейдут от слов к действиям ! Потому что ПОКА только так».
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«Меня преследуют»: Наталья Рудова пожаловалась на душевнобольных поклонников фотографии
«Меня преследуют»: Наталья Рудова пожаловалась на душевнобольных поклонников фотографии
«Меня преследуют»: Наталья Рудова пожаловалась на душевнобольных поклонников фотографии
«Меня преследуют»: Наталья Рудова пожаловалась на душевнобольных поклонников фотографии
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