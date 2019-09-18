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Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук поженились

18 сентября
2019 год

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18 сентября 2019
По горячим матримониальным следам Константина Богомолова и Ксении Собчак сыграли 17 сентября свою долгожданную свадьбу Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Торжество состоялось в родном городе Паулины - Санкт-Петербурге. Спойлить в соцсетях подробностями о подготовке к свадьбе гости и обслуживающий персонал начали еще накануне. В Инстаграме появлялись фотографии из украшенного цветами отеля Belmond Grand Hotel Europe, в котором поселились гости, а так же из отеля The Hermitage Hotel, ставшего убежищем для жениха и невесты. Примечательно, что роль регистратора брака Паулины и Федора досталась актеру Константину Хабенскому.

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук поженились

Среди 200 гостей вечеринки в особняке Беггровых на Невском проспекте были Ксения Собчак, Анна и Надежда Михалковы, Аня Чиповская, Константин Эрнст, Оксана Фандера, Филипп Янковский. Звёздный тамада Игорь Верник, совсем недавно отработавший на свадебной вечеринке Собчак, снова выступил в роли ведущего.
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фотографии >>
Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук поженились фотографии
Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук поженились фотографии
Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук поженились фотографии
Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук поженились фотографии
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