Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук поженились

По горячим матримониальным следам Константина Богомолова
и Ксении Собчак
сыграли 17 сентября свою долгожданную свадьбу Фёдор Бондарчук
и Паулина Андреева
. Торжество состоялось в родном городе Паулины - Санкт-Петербурге. Спойлить в соцсетях подробностями о подготовке к свадьбе гости и обслуживающий персонал начали еще накануне. В Инстаграме появлялись фотографии из украшенного цветами отеля Belmond Grand Hotel Europe, в котором поселились гости, а так же из отеля The Hermitage Hotel, ставшего убежищем для жениха и невесты. Примечательно, что роль регистратора брака Паулины и Федора досталась актеру Константину Хабенскому
.
Среди 200 гостей вечеринки в особняке Беггровых на Невском проспекте были Ксения Собчак, Анна
и Надежда Михалковы
, Аня Чиповская
, Константин Эрнст
, Оксана Фандера
, Филипп Янковский
. Звёздный тамада Игорь Верник
, совсем недавно отработавший на свадебной вечеринке Собчак, снова выступил в роли ведущего.