Дело Устинова: РПЦ и создатели «Игры престолов» выступили против политических репрессий в России

Популярность темы политических репрессий в России растёт не только в отечественной прессе и рунете, но и за рубежом. После того, как множество российских актеров единым фронтом выступили в защиту приговоренного к 3,5 годам колонии Павла Устинова, голос подали даже представители РПЦ. Опубликованное на сайте редакции «Православие и мир» открытое письмо
с требованием освободить заключённых и пересмотреть «беспрецедентно жестокие» приговоры подписали 105 священнослужителей России и Европы.
«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок»
.
Кроме того, более 70 европейских и американских общественных деятелей подписали открытое письмо против политических репрессий в России, составленное группой поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского
. Среди подписавшихся - создатели сериала «Игра престолов» Девид Бениофф
и Дэниел Уайсс, писатель и актёр Стивен Фрай
, а так же бывшие политические лидеры Ирландии, Литвы и Болгарии.
«Мы, жители свободного мира, обеспокоенные будущим мировой демократии, с тревогой следим за событиями, разворачивающимися в Москве и других российских городах на протяжении последнего месяца. Граждане России всего лишь требуют от своего правительства прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность»
.
На фоне общественного резонанса традиционно спокойную официальную позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, который посоветовал всем дождаться апелляции на приговор Устинову. С видео задержания Устинова, на которое ссылаются защитники осужденного, в Кремле ознакомились. Но никакой правовой возможности повлиять на решение суда у администрации президента нет: «Есть законное право не соглашаться с решением суда, обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько мы понимаем, было реализовано»
, – заявил Песков.