Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дело Устинова: РПЦ и создатели «Игры престолов» выступили против политических репрессий в России

18 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
18 сентября 2019
Дело Устинова: РПЦ и создатели «Игры престолов» выступили против политических репрессий в России

Популярность темы политических репрессий в России растёт не только в отечественной прессе и рунете, но и за рубежом. После того, как множество российских актеров единым фронтом выступили в защиту приговоренного к 3,5 годам колонии Павла Устинова, голос подали даже представители РПЦ. Опубликованное на сайте редакции «Православие и мир» открытое письмо с требованием освободить заключённых и пересмотреть «беспрецедентно жестокие» приговоры подписали 105 священнослужителей России и Европы.

«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок».

Дело Устинова: РПЦ и создатели «Игры престолов» выступили против политических репрессий в России

Кроме того, более 70 европейских и американских общественных деятелей подписали открытое письмо против политических репрессий в России, составленное группой поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского. Среди подписавшихся - создатели сериала «Игра престолов» Девид Бениофф и Дэниел Уайсс, писатель и актёр Стивен Фрай, а так же бывшие политические лидеры Ирландии, Литвы и Болгарии.

«Мы, жители свободного мира, обеспокоенные будущим мировой демократии, с тревогой следим за событиями, разворачивающимися в Москве и других российских городах на протяжении последнего месяца. Граждане России всего лишь требуют от своего правительства прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность».

На фоне общественного резонанса традиционно спокойную официальную позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который посоветовал всем дождаться апелляции на приговор Устинову. С видео задержания Устинова, на которое ссылаются защитники осужденного, в Кремле ознакомились. Но никакой правовой возможности повлиять на решение суда у администрации президента нет: «Есть законное право не соглашаться с решением суда, обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько мы понимаем, было реализовано», – заявил Песков.
версия для печати
Ссылки по теме
«Это колоссальный перебор»: Максим Галкин раскритиковал действия властей

«Произвол и самосуд»: Александр Паль, Юлия Снигирь и Александра Бортич вступились за Павла Устинова

Судебный произвол: актёра Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии
персоны
Дэвид БениоффСтивен Фрай
фильмы
Игра престолов

фотографии >>
Дело Устинова: РПЦ и создатели «Игры престолов» выступили против политических репрессий в России фотографии
Дело Устинова: РПЦ и создатели «Игры престолов» выступили против политических репрессий в России фотографии
Дело Устинова: РПЦ и создатели «Игры престолов» выступили против политических репрессий в России фотографии
Дело Устинова: РПЦ и создатели «Игры престолов» выступили против политических репрессий в России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Колычев
16 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Колычев.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Аполлинария Муравьёва
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Дэвид Бамбер
Кевин Зегерс
Януш Ревиньский
Хосе Суарес
Джимми Фэллон
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
Проклятие «Мэри»
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Рэмбо: Последняя кровь
боевик, приключения, триллер
США, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
Слон и бабочка
драма, семейное кино
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен