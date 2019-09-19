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Ирина Пегова рассказала о своём преследователе

19 сентября
2019 год

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19 сентября 2019
На Первом канале стартовал детективный сериал «Галка и Гамаюн», в котором Ирина Пегова и Анна Снаткина играют офицеров уголовного розыска, отлавливающих маньяков. По этому случаю актрисы навестили Ивана Урганта в студии его шоу «Вечерний Ургант», где Ирина Пегова рассказала о столкновении с маниакально-настроенным человеком в реальной жизни.

Ирина Пегова рассказала о своём преследователе

«Этого поклонника я запомнила надолго. Я назвала его «адвокат дьявола». Он появлялся всегда во всем черном: черный плаш, черная шляпа, черный дипломат. «Я не поклонник вашего творчества, но не хотите ли со мной встретиться» — каждый раз спрашивал он. Очень странно себя вел. Сказал, что у меня какое-то уникальное число личности и мы должны быть вместе. Появлялся с этой фразой после каждого спектакля в Театре Табакова. Потом пропал на два года. И снова появился, и заставил меня записать свой номер телефона. Говорит, купил телефон только ради меня и будет ждать только моего звонка... Взгляд у него прям пронизывающий был. Сейчас пропал. Надеюсь, больше не появится».

Кстати, совсем недавно актриса Наталья Рудова тоже пожаловалась на нескольких преследователей, которым она дистанционно поставила диагноз «шизофрения».

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