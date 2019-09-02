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Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Александр Кержаков провели благотворительный матч

2 сентября
2019 год

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2 сентября 2019
На Патриарших прудах прошел благотворительный матч с участием звезд российского кино и спорта. Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Александр Кержаков и Максим Лагашкин сыграли дружеский матч в рамках Patriki Film Festival. Это спортивное событие комментировал один из самых известных голосов телеканала «Матч ТВ» – Сергей Кривохарченко.

Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Александр Кержаков провели благотворительный матч

На спортивной площадке сразились две команды: друзей фонда Константина Хабенского и крупнейшего распространителя государственных лотерей России «Столото».Такая ежегодная встреча уже давно стала хорошей традицией для звезд. «Столото» второй год подряд поддерживает Фонд Константина Хабенского, перечисляя средства на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Александр Кержаков провели благотворительный матч

Звездный матч привлек внимание местных жильцов и поклонников артистов. Фанаты актеров наблюдали за игрой из соседних домов и с улицы. Команды подарили зрителям яркие эмоции.

Patriki Film Festival – это городской «фестиваль фестивалей», в котором нет конкурсной программы. Его инициаторами становятся жители Патриарших прудов, которые профессионально связаны с киноиндустрией. Гости фестиваля пообщались с режиссерами и актерами, побывали на актерских мастер-классах, поучаствовали в благотворительных акциях, прослушали интересные лекции и посмотрели новые фильмы и сериалы.
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Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Александр Кержаков провели благотворительный матч фотографии
Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Александр Кержаков провели благотворительный матч фотографии
Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Александр Кержаков провели благотворительный матч фотографии
Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Александр Кержаков провели благотворительный матч фотографии
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