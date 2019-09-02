Константин Хабенский, Андрей Бурковский и Александр Кержаков провели благотворительный матч

На Патриарших прудах прошел благотворительный матч с участием звезд российского кино и спорта. Константин Хабенский
, Андрей Бурковский
, Александр Кержаков
и Максим Лагашкин
сыграли дружеский матч в рамках Patriki Film Festival. Это спортивное событие комментировал один из самых известных голосов телеканала «Матч ТВ» – Сергей Кривохарченко
.
На спортивной площадке сразились две команды: друзей фонда Константина Хабенского и крупнейшего распространителя государственных лотерей России «Столото».Такая ежегодная встреча уже давно стала хорошей традицией для звезд. «Столото» второй год подряд поддерживает Фонд Константина Хабенского, перечисляя средства на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
Звездный матч привлек внимание местных жильцов и поклонников артистов. Фанаты актеров наблюдали за игрой из соседних домов и с улицы. Команды подарили зрителям яркие эмоции.
Patriki Film Festival – это городской «фестиваль фестивалей», в котором нет конкурсной программы. Его инициаторами становятся жители Патриарших прудов, которые профессионально связаны с киноиндустрией. Гости фестиваля пообщались с режиссерами и актерами, побывали на актерских мастер-классах, поучаствовали в благотворительных акциях, прослушали интересные лекции и посмотрели новые фильмы и сериалы.