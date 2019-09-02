Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена» : Кара Делевинь рассказала о своих отношениях

2 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
2 сентября 2019
27-летняя Кара Делевинь стала главной героиней октябрьского номера британского журнала Elle. Модель и актриса поучаствовала в съемке и ответила на вопросы о личной жизни. Делевинь призналась, что чувствует себя лучше, когда испытывает любовь. Она также заметила, что это ощущение необязательно должно быть адресовано конкретному человеку.

«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена, - сказала Кара. - Речь не всегда идет о влюбленности в какого-то конкретного человека. Иногда это чувство, которое я ощущаю исключительно внутри себя. Однако это прекрасно, когда ты не один и можешь разделить весь мир с кем-нибудь еще».

«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена» : Кара Делевинь рассказала о своих отношениях

Кара рассказала, почему она так редко афиширует подробности своей личной жизни. По словам звезды, эта тема для нее — самое сокровенное, поэтому она не желает раскрывать никаких подробностей.

«Это священно! Я прекрасно понимаю, почему людей так сильно волнует моя личная жизнь, и мне не хотелось бы скрывать ее настолько, чтобы все вокруг думали, что мне за что-то стыдно, - признается модель. - У меня никогда не было отношений напоказ. Мы изначально хранили все в тайне и не нуждались во внимании. Это не то же самое, что вместе позировать на дорожке».

В интервью Кара Делевинь высказалась и о своем отношении к Time's Up — движению, которое выступает против сексуальных домогательств и борется за права женщин. Она отметила позитивные изменения в создании общества и подчеркнула, что всё больше женщин сегодня стали занимать руководящие посты. Однако Кара всё же убеждена, что проблема гендерной дискриминации по-прежнему актуальна.

«Минус таких движений в том, что как только они появляются и к ним начинают активно присоединяться люди, многие думают: «Ну все, дело сделано!» Однако это не так, это только самое начало, - заявила Делевинь. - Поэтому люди должны помнить, что женщины продолжают каждый день сталкиваться с гендерной дискриминацией. Нельзя просто поставить хештег и думать, что проблема исчезла».
версия для печати
Ссылки по теме
Риз Уизерспун, Николь Кидман и Джейсон Момоа на свадьбе Зои Кравиц
Тильда Суинтон, Кара Делевинь и Хелен Миррен почтили память Карла Лагерфельда
Кара Делевинь повторила снимок Джанет Джексон
Кара Делевинь рассказала о ненависти к себе
Поиск по меткам
Звёздылюбовьсексизм
персоны
Кара Делевинь

фотографии >>
«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена» : Кара Делевинь рассказала о своих отношениях фотографии
«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена» : Кара Делевинь рассказала о своих отношениях фотографии
«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена» : Кара Делевинь рассказала о своих отношениях фотографии
«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена» : Кара Делевинь рассказала о своих отношениях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Александр Филиппенко
Алексей Чадов
Лия Аманда
Джулиано Джемма
Киану Ривз
Дэн Саутворт
Стефан Фридман
Сальма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Акулы
драма
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Куда ты пропала, Бернадетт?
трагикомедия, экранизация
США, 2018
Работа без авторства
драма, исторический фильм, триллер
Германия, Италия, 2018
Дефолт
драма
Южная Корея, 2018
Жара
комедия
Россия, 2019
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Одесса
драма
Россия, 2019
Оно 2
триллер, фильм ужасов, экранизация
Канада, США, 2019
Опасные секреты
драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2019
Царство
военный фильм, драма, исторический фильм
Япония, 2019
В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен