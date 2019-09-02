«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена» : Кара Делевинь рассказала о своих отношениях

27-летняя Кара Делевинь
стала главной героиней октябрьского номера британского журнала Elle. Модель и актриса поучаствовала в съемке и ответила на вопросы о личной жизни. Делевинь призналась, что чувствует себя лучше, когда испытывает любовь. Она также заметила, что это ощущение необязательно должно быть адресовано конкретному человеку.
«Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена
, - сказала Кара. - Речь не всегда идет о влюбленности в какого-то конкретного человека. Иногда это чувство, которое я ощущаю исключительно внутри себя. Однако это прекрасно, когда ты не один и можешь разделить весь мир с кем-нибудь еще».
Кара рассказала, почему она так редко афиширует подробности своей личной жизни. По словам звезды, эта тема для нее — самое сокровенное, поэтому она не желает раскрывать никаких подробностей.
«Это священно! Я прекрасно понимаю, почему людей так сильно волнует моя личная жизнь, и мне не хотелось бы скрывать ее настолько, чтобы все вокруг думали, что мне за что-то стыдно,
- признается модель. - У меня никогда не было отношений напоказ. Мы изначально хранили все в тайне и не нуждались во внимании. Это не то же самое, что вместе позировать на дорожке».
В интервью Кара Делевинь высказалась и о своем отношении к Time's Up — движению, которое выступает против сексуальных домогательств и борется за права женщин. Она отметила позитивные изменения в создании общества и подчеркнула, что всё больше женщин сегодня стали занимать руководящие посты. Однако Кара всё же убеждена, что проблема гендерной дискриминации по-прежнему актуальна.
«Минус таких движений в том, что как только они появляются и к ним начинают активно присоединяться люди, многие думают: «Ну все, дело сделано!» Однако это не так, это только самое начало
, - заявила Делевинь. - Поэтому люди должны помнить, что женщины продолжают каждый день сталкиваться с гендерной дискриминацией. Нельзя просто поставить хештег и думать, что проблема исчезла».