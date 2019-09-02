Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Звезда «Джуманджи: зов джунглей» попал в серьезную аварию

2 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
2 сентября 2019
Инцидент произошел ночью в Малибу. Автомобиль артиста Кевина Харта врезался в деревянные ограждения на шоссе, в результате чего у машины была разрушена вся крыша. В полиции подтвердили, что автомобиль принадлежал Харту, но за рулем находился другой человек.
В результате аварии артист травмировал спину, поэтому в настоящее время он находится в госпитале. Двух других пассажиров придавило обломками крыши, их успели спасти. Женщине, которая была на заднем сиденье, медицинская помощь не понадобилась, а водителя машины доставили в больницу.

Звезда «Джуманджи: зов джунглей» попал в серьезную аварию

Зимой 2018 года Харт отказался выступить в качестве ведущего церемонии награждения «Оскар» в 2019 году после скандала из-за гомофобных твитов.

Звезда «Джуманджи: зов джунглей» попал в серьезную аварию

Сам актер прокомментировал это так: «Я не хочу отвлекать на себя внимание в эту ночь от многих талантливых артистов. Я искренне прошу прощения у ЛГБТ-сообщества за мои бестактные фразы в прошлом».
версия для печати
Ссылки по теме
Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры
Кевин Харт сыграет в «Монополию»
Кевин Харт не будет вести «Оскар»
Кевин Харт назначен ведущим «Оскара»
Поиск по меткам
автомобилиЗвёздыздоровье
персоны
Кевин Харт

фотографии >>
Звезда «Джуманджи: зов джунглей» попал в серьезную аварию фотографии
Звезда «Джуманджи: зов джунглей» попал в серьезную аварию фотографии
Звезда «Джуманджи: зов джунглей» попал в серьезную аварию фотографии
Звезда «Джуманджи: зов джунглей» попал в серьезную аварию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Александр Филиппенко
Алексей Чадов
Лия Аманда
Джулиано Джемма
Киану Ривз
Дэн Саутворт
Стефан Фридман
Сальма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Акулы
драма
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Куда ты пропала, Бернадетт?
трагикомедия, экранизация
США, 2018
Работа без авторства
драма, исторический фильм, триллер
Германия, Италия, 2018
Дефолт
драма
Южная Корея, 2018
Жара
комедия
Россия, 2019
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Одесса
драма
Россия, 2019
Оно 2
триллер, фильм ужасов, экранизация
Канада, США, 2019
Опасные секреты
драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2019
Царство
военный фильм, драма, исторический фильм
Япония, 2019
В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен