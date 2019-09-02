Звезда «Джуманджи: зов джунглей» попал в серьезную аварию

Инцидент произошел ночью в Малибу. Автомобиль артиста Кевина Харта
врезался в деревянные ограждения на шоссе, в результате чего у машины была разрушена вся крыша. В полиции подтвердили, что автомобиль принадлежал Харту, но за рулем находился другой человек.
В результате аварии артист травмировал спину, поэтому в настоящее время он находится в госпитале. Двух других пассажиров придавило обломками крыши, их успели спасти. Женщине, которая была на заднем сиденье, медицинская помощь не понадобилась, а водителя машины доставили в больницу.
Зимой 2018 года Харт отказался выступить в качестве ведущего церемонии награждения «Оскар» в 2019 году после скандала из-за гомофобных твитов.
Сам актер прокомментировал это так: «Я не хочу отвлекать на себя внимание в эту ночь от многих талантливых артистов. Я искренне прошу прощения у ЛГБТ-сообщества за мои бестактные фразы в прошлом»
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