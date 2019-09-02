«Какая-то гадина сидит под моим фото и знакомится с заграничными принцами»: Настасья Самбурская нашла самозванку, выдающую себя за нее

Настасья Самбурская
пожаловалась на самозванку, которая использует фотографии артистки для завязывания отношений с мужчинами. Певица лично нашла снимки на сайте знакомств.
Звезда сериала «Универ
» обнаружила, что ее фотографии используются злоумышленниками для личной выгоды. Актриса обнаружила профиль девушки, которая на фото выдавала себя за Самбурскую. В анкете на сайте знакомств указано, что девушку зовут не Настасья, а Диана и ей 34 года.
Девушка также составила словесное описание своей внешности и того, что ждет от знакомства с потенциальными кавалерами.
«Предпочитаю высоких и хорошо образованных парней. Хочу сразу познакомиться поближе и не тратить много времени на общение в Сети. Если хотите получить от меня ответ, продемонстрируйте хорошие умственные способности»
, — уточнила она.
Самбурская с юмором отреагировала на эту ситуацию. Артистка посетовала, что теперь с иностранцами вместо нее знакомится кто-то другой.
«Какая-то гадина сидит под моим фото и знакомится с заграничными принцами, сучка»
, — прокомментировала анкету Настасья.
Ранее актриса призналась, что у нее были и назойливые фанаты, которые пытались навредить ей физически.