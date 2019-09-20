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Анастасию Заворотнюк вывели из комы

20 сентября
2019 год

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20 сентября 2019
Анастасию Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Врачи сумели в значительной степени снизить отёк мозга, после чего перевели её из реанимации в общую палату терапевтического отделения.

Анастасию Заворотнюк вывели из комы

Пациентке оказывают необходимое лечение. Врачи проводят антибактериальную и инфузионную терапию, а также терапию, направленную на уменьшение отека мозга. Однако врачи все ещё оценивают состояние актрисы как стабильно тяжёлое.
Родные и близкие Заворотнюк отказываются комментировать состояние актрисы, пока различные СМИ всеми способами добиваются фото находящейся в палате актрисы. По слухам, некоторые журналисты даже пытаются подкупить врачей за вознаграждение в один миллион рублей.
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Анастасию Заворотнюк вывели из комы фотографии
Анастасию Заворотнюк вывели из комы фотографии
Анастасию Заворотнюк вывели из комы фотографии
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