Анастасию Заворотнюк вывели из комы

Анастасию Заворотнюк
вывели из медикаментозной комы. Врачи сумели в значительной степени снизить отёк мозга, после чего перевели её из реанимации в общую палату терапевтического отделения.
Пациентке оказывают необходимое лечение. Врачи проводят антибактериальную и инфузионную терапию, а также терапию, направленную на уменьшение отека мозга. Однако врачи все ещё оценивают состояние актрисы как стабильно тяжёлое.
Родные и близкие Заворотнюк отказываются комментировать состояние актрисы, пока различные СМИ всеми способами добиваются фото находящейся в палате актрисы. По слухам, некоторые журналисты даже пытаются подкупить врачей за вознаграждение в один миллион рублей.