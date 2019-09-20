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Суд освободил Павла Устинова по подписке о невыезде

20 сентября
2019 год

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20 сентября 2019
Сегодня днём Мосгорсуд принял решение изменить меру наказания для Павла Устинова, приговорённого к 3,5 годам заключения в колонии общего режима. Актёр был отпущен под подписку о невыезде до тех пор, пока приговор Тверского районного суда не вступит в силу.

Суд освободил Павла Устинова по подписке о невыезде
фото: Александр Паль

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев обратил внимание суда на положительные характеристики актера, но не стал отрицать, что тяжесть деяния «имеет место быть и никуда не делась». Однако, Устинов уже не сможет помешать сбору доказательств, поскольку этот процесс завершён. Сам актёр заверил суд, что не собирается никому угрожать и скрываться.

Суд освободил Павла Устинова по подписке о невыезде
фото: Александра Бортич

После того, как представители отечественного шоу-бизнеса проявили невиданную ранее солидарность и подняли шум вокруг несправедливо обвиненного Устинова (откликнулись даже РПЦ и, что ещё невероятнее - Иван Ургант), Генпрокуратура подала апелляцию на приговор Устинову в Судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда. Ведомство попросило суд изменить приговор Устинову на менее строгий. Мосгорсуд рассмотрит представление прокурора и апелляционную жалобу 26 сентября.
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Суд освободил Павла Устинова по подписке о невыезде фотографии
Суд освободил Павла Устинова по подписке о невыезде фотографии
Суд освободил Павла Устинова по подписке о невыезде фотографии
Суд освободил Павла Устинова по подписке о невыезде фотографии
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