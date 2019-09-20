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Беременная Мария Миронова рассказала о своём новом муже

20 сентября
2019 год

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20 сентября 2019
Несколько недель назад 46-летняя Мария Миронова объявила о своей беременности, после чего российское информационное пространство заполнилось догадками о том, кем же является отец ребёнка. Все эти домыслы так надоели актрисе, что она решила развеять некоторые слухи и раскрыть несколько фактов о своём муже. Тем более, что в декретном отпуске, который актриса проводит в своей любимой Греции, у неё появилось больше свободного времени на общение в соцсетях.

Беременная Мария Миронова рассказала о своём новом муже

«Дабы рассеять все оставшиеся сомнения хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно в Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании ,занимающейся медицинскими технологиями,( не судостроительством и не актерством). Он - НЕ ЯПОНЕЦ, его имя - Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков), и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!»
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Беременная Мария Миронова рассказала о своём новом муже фотографии
Беременная Мария Миронова рассказала о своём новом муже фотографии
Беременная Мария Миронова рассказала о своём новом муже фотографии
Беременная Мария Миронова рассказала о своём новом муже фотографии
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