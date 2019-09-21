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Александр Петров и Леонид Парфёнов получили приговоры за чтение русской классики

21 сентября
2019 год

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21 сентября 2019
19 сентября рэпер Оксимирон провел прямую трансляцию на своём YouTube-канале в поддержку фигурантов «московского дела». На трансляции, озаглавленной «#сядьзатекст» различные артисты зачитывали со сцены классические произведения, за которые были приговорены по соответствующим статьям импровизированным судом. Помимо Оксимирона в трансляции участвовали Александр Петров, Александр Горчилин, Александр Паль, рэперы Баста и L'One, лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, комик Илья Соболев и журналист Леонид Парфёнов.

Александр Петров и Леонид Парфёнов получили приговоры за чтение русской классики

Оксимирон прочитал монолог Чацкого «А судьи кто?» из пьесы Грибоедова «Горе от ума», за что его осудили по статье 298.1 (клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава).

Также на трансляции прозвучали «Мы живем, под собою не чуя страны» Осипа Мандельштама, «Вольность» Александра Радищева и письмо Виссариона Белинского Николаю Гоголю. Всего в чтениях поучаствовали 79 человек.

В заключении трансляции Оксимирон дал комментарий по делу Павла Устинова. «Применение закона не может быть избирательным. Но точно так же не может быть избирательной и солидарность. Дело Павла Устинова — часть «московского дела». Просто Павлу хотя бы повезло, что у него есть медийная поддержка. Другие фигуранты «московского дела», менее публичные, уже получили сроки. И пока не начался резонанс по Устинову, на это почти никто не обратил внимание».

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Александр Петров и Леонид Парфёнов получили приговоры за чтение русской классики фотографии
Александр Петров и Леонид Парфёнов получили приговоры за чтение русской классики фотографии
Александр Петров и Леонид Парфёнов получили приговоры за чтение русской классики фотографии
Александр Петров и Леонид Парфёнов получили приговоры за чтение русской классики фотографии
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