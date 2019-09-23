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Катерина Шпица рассказала о проблемах, с которыми столкнулся в школе ее сын

23 сентября
2019 год

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23 сентября 2019
На этой неделе в Иваново стартовал фестиваль телесериалов «Пилот». Катерина Шпица стала ведущей церемонии открытия, а также презентовала несколько проектов со своим участием – сериалы «Полярный 17» и «Детки».

Катерина Шпица рассказала о проблемах, с которыми столкнулся в школе ее сын

В сериале «Детки» Шпица сыграла психолога, который специализируется на взаимоотношениях родителей с детьми-подростками. Во время презентации этого проекта актриса отметила, что была рада поучаствовать в этом проекте, но переживала о том, как публика воспримет столь тяжелый сериал.

«Для меня это очень важный момент в жизни - все, что связано с сериалом «Детки». По-моему, невероятная актерская удача - получить роль в таком проекте», - отметила актриса.

Также Катерина рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась сама, когда ее сын Герман пошел в первый класс.

Катерина Шпица рассказала о проблемах, с которыми столкнулся в школе ее сын

«Сниматься в проекте эмоционально сложно. Для меня, в первую очередь, как для мамы еще маленького ребенка. Он только в этом году пошел в первый класс, но уже за эти три недели учебы я прочувствовала, что нас потенциально ожидает впереди», - поделилась Шпица.

«Когда через неделю после начала занятий к тебе приходит твой ребенок и говорит: «Мама, а почему вот эти два мальчика бегали и кричали, условно говоря (не буду называть фамилию одноклассницы), «Иванова - тупица»?» У меня очень чистый пока еще ребенок, из детского сада он не принес ни одного плохого слова. А одному плохому и общеизвестному его научили дома. И я, как родитель, понимаю, что меня ждет впереди огромное количество философских разговоров о нравственности и об ответственности».

По словам актрисы, Герман также интересовался у нее, что такое «троллить», так как одноклассники предлагали ему «потроллить вот этого мальчика».

Катерина Шпица рассказала о проблемах, с которыми столкнулся в школе ее сын

«От троллинга до буллинга не так много шагов, как вам может показаться. И посыл нашего фильма - быть внимательным к своим детям. Пусть этот проект будет для вас полезен и найдет отклик в ваших сердцах», - сказала Шпица.
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Катерина Шпица рассказала о проблемах, с которыми столкнулся в школе ее сын фотографии
Катерина Шпица рассказала о проблемах, с которыми столкнулся в школе ее сын фотографии
Катерина Шпица рассказала о проблемах, с которыми столкнулся в школе ее сын фотографии
Катерина Шпица рассказала о проблемах, с которыми столкнулся в школе ее сын фотографии
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