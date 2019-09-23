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Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой

23 сентября
2019 год

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23 сентября 2019
Этим летом в сети появился первый трейлер фильма «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В него были включены откровенные сцены с участием Кристины Асмус, сыгравшей одну из главных ролей в фильме.

Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой

21 сентября состоялся премьерный показ ленты на кинофестивале «Евразийский мост» в Ялте. После презентации фильма Асмус пообщалась с журналистами и рассказала, как решилась сняться в постельных сценах. При том, что до этого актриса ни разу не снималась в кино обнаженной.

Особенно Кристина переживала за одну постельную сцену, в которой все было снято предельно натуралистично. Но после просмотра осталась довольна своей работой.

«На самом деле, когда я только пришла на пробы к режиссеру Климу Шипенко, мы сразу с ним это обговорили. И он сказал: «Для меня это принципиально важный момент, чтобы героиня была абсолютно обнаженной - как есть, как в жизни». И меня это нисколько не смутило», - поделилась Кристина.

Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой

По словам актрисы, этот режиссерский ход связан со смыслом, который создатели хотели донести зрителю.

«Герой Саши Петрова завладел чужим телефоном и практически чужой жизнью. Ему в руки попало то, что не должно было попасть ни при каких обстоятельствах. Телефон и все, что в нем хранится, это очень личное, и мы хотели показать это зрителю», - сказала Асмус.

Кроме того, Кристине пришлось снимать откровенные фото и видео на телефон. И их необходимо было сделать максимально жизненными.

Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой

«Эту сцену с Иваном Янковским, да и все другие видео из мобильника мы реально снимали на мобильный телефон. Все было снято нами - мной и Ваней. Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились? Если мы говорим про жизнь, то зачем все это?».

«Для меня это супер-роль, ради такого материала приходят в профессию. Ради таких режиссеров как Клим Шипенко - умных, тонких, деликатных - приходят в профессию», - призналась Кристина.
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Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой фотографии
Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой фотографии
Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой фотографии
Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой фотографии
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