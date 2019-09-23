Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой

Этим летом в сети появился первый трейлер фильма «Текст»
по одноименному роману Дмитрия Глуховского
. В него были включены откровенные сцены с участием Кристины Асмус
, сыгравшей одну из главных ролей в фильме.
21 сентября состоялся премьерный показ ленты на кинофестивале «Евразийский мост» в Ялте. После презентации фильма Асмус пообщалась с журналистами и рассказала, как решилась сняться в постельных сценах. При том, что до этого актриса ни разу не снималась в кино обнаженной.
Особенно Кристина переживала за одну постельную сцену, в которой все было снято предельно натуралистично. Но после просмотра осталась довольна своей работой.
«На самом деле, когда я только пришла на пробы к режиссеру Климу Шипенко, мы сразу с ним это обговорили. И он сказал: «Для меня это принципиально важный момент, чтобы героиня была абсолютно обнаженной - как есть, как в жизни». И меня это нисколько не смутило»
, - поделилась Кристина.
По словам актрисы, этот режиссерский ход связан со смыслом, который создатели хотели донести зрителю.
«Герой Саши Петрова завладел чужим телефоном и практически чужой жизнью. Ему в руки попало то, что не должно было попасть ни при каких обстоятельствах. Телефон и все, что в нем хранится, это очень личное, и мы хотели показать это зрителю»
, - сказала Асмус.
Кроме того, Кристине пришлось снимать откровенные фото и видео на телефон. И их необходимо было сделать максимально жизненными.
«Эту сцену с Иваном Янковским, да и все другие видео из мобильника мы реально снимали на мобильный телефон. Все было снято нами - мной и Ваней. Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились? Если мы говорим про жизнь, то зачем все это?»
.
«Для меня это супер-роль, ради такого материала приходят в профессию. Ради таких режиссеров как Клим Шипенко - умных, тонких, деликатных - приходят в профессию»
, - призналась Кристина.