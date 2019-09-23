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«Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы

23 сентября
2019 год

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23 сентября 2019
В одном из выпусков программы «Судьба человека» ведущий Борис Корчевников поделился интересным фактом из своего детства. В беседе с гостем программы Олегом Митяевым он признался, что мама его жестко воспитывала в детстве.

«Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы

Митяев рассказал, что в детстве не отличался хорошим поведением, и его маме приходилось применять жесткие методы воспитания – например, ремень. Корчевников, в свою очередь, заявил, что его мама тоже частенько била.

«Меня мама била в детстве. Я ее очень люблю. Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Мамы должны сами решать, как воспитывать детей. Иногда надо очень строго, тем более, с такими, как мы», - сказал ведущий.

«Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы

Борис Корчевников не раз в интервью говорил, что определенных высот он добился именно благодаря маме, которая поддерживала его во всех начинаниях.
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«Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы фотографии
«Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы фотографии
«Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы фотографии
«Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы фотографии
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