«Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы

В одном из выпусков программы «Судьба человека» ведущий Борис Корчевников
поделился интересным фактом из своего детства. В беседе с гостем программы Олегом Митяевым
он признался, что мама его жестко воспитывала в детстве.
Митяев рассказал, что в детстве не отличался хорошим поведением, и его маме приходилось применять жесткие методы воспитания – например, ремень. Корчевников, в свою очередь, заявил, что его мама тоже частенько била.
«Меня мама била в детстве. Я ее очень люблю. Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Мамы должны сами решать, как воспитывать детей. Иногда надо очень строго, тем более, с такими, как мы»
, - сказал ведущий.
Борис Корчевников не раз в интервью говорил, что определенных высот он добился именно благодаря маме, которая поддерживала его во всех начинаниях.