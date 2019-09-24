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Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт

24 сентября
2019 год

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24 сентября 2019
22 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения премии «Эмми» — самой престижной американской премии в области телевидения, за которой давно закрепился статус генеральной репетиции «Оскара».

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт

Лучшим драматическим сериалом была призвана покинувшая нас в этом году «Игра престолов», а всколыхнувший сердца миллионов людей сериал «Чернобыль» получил заслуженную награду в номинации «Лучший мини-сериал». Лучшим телефильмом года стал «Брандашмыг» - интерактивный полнометражный аппендикс сериала «Черное зеркало». А звание лучшего комедийного сериала удостоилась «Дрянь» с Фиби Уоллер Бридж, которая также получила награду в категории «Лучшая комедийная актриса».

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Бен Стиллер

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Мишель Уильямс

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Фиби Уоллер Бридж

В блистательной компании лауреатов премии в этом году оказались Питер Динклэйдж (за роль Тириона Ланнистера в пресловутой «Игре престолов»), Мишель Уильямс (за главную роль в сериале «Фосси/Вердон»), Билл Хейдер (за главную роль в комедийном сериале «Барри»), Джоди Комер (за сомнительный портрет русской шпионки в комедийном триллере «Убивая Еву») и Алекс Борштейн (за роль второго плана в сериале «Удивительная миссис Мейзел»).

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Алекс Борштейн

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Билл Хейдер

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Джоди Комер

Также на красную дорожку премии вышли Наоми Уоттс, Робин Райт, Гвинет Пэлтроу, Патриша Аркетт, Кэтрин Зета-Джонс и другие.

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Эми Адамс

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Лина Хиди

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Наоми Уоттс

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Гвендолин Кристи

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Мэнди Мур

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Мейси Уилльямс

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Робин Райт

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Эмилия Кларк

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Зендайя

Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт
фото: Кэтрин Зета-Джонс
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Ссылки по теме
«Игра престолов», «Дрянь» и «Чернобыль» получили «Эмми»
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БарриДряньИгра престоловУбивая ЕвуУдивительная миссис МейзелЧернобыльЧёрное зеркалоЧёрное зеркало: Брандашмыг

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Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт фотографии
Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт фотографии
Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт фотографии
Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт фотографии
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