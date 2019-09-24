Эмми-2019: Эмилия Кларк, Наоми Уоттс и Робин Райт

22 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения премии «Эмми» — самой престижной американской премии в области телевидения, за которой давно закрепился статус генеральной репетиции «Оскара».
Лучшим драматическим сериалом была призвана покинувшая нас в этом году «Игра престолов», а всколыхнувший сердца миллионов людей сериал «Чернобыль» получил заслуженную награду в номинации «Лучший мини-сериал». Лучшим телефильмом года стал «Брандашмыг» - интерактивный полнометражный аппендикс сериала «Черное зеркало». А звание лучшего комедийного сериала удостоилась «Дрянь» с Фиби Уоллер Бридж, которая также получила награду в категории «Лучшая комедийная актриса».