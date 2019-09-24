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Деми Мур рассказала, как её изнасиловали с разрешения матери

24 сентября
2019 год

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24 сентября 2019
56-летняя Деми Мур рассказала о том, что стала жертвой изнасилования в 15-летнем возрасте. Признание прозвучало в интервью ведущей шоу «Good Morning America» по случаю выхода книги мемуаров Inside Out («Наизнанку»).

Деми Мур рассказала, как её изнасиловали с разрешения матери

Эту ситуацию актриса уже описала в своей книге. Она призналась, что страдающая от алкогольной зависимости мать часто брала её с собой в бары, чтобы привлечь внимание мужчин. Один из таких вечеров и закончился сексуальным насилием. Мать актрисы дала одному из постояльцев бара ключ от своей квартиры, и когда Деми вернулась домой, её уже поджидали. После этого мужчина сказал 15-летней Мур, что заплатил за это её матери 500 долларов.
На вопрос ведущей, поверила ли она этому мужчине, актриса ответила, что не спешит обвинять свою мать в прямом сутенерстве: «Я не думаю, что она продала меня, что это была прямая сделка. Но она дала ему доступ в нашу квартиру и тем самым подвергла меня опасности».

Деми Мур рассказала, как её изнасиловали с разрешения матери

В своих мемуарах Деми Мур также рассказывает о собственной алкогольной и наркотической зависимости, психологических проблемах, о том, как потеряла ребёнка от Эштона Кутчера, сложных отношениях с детьми, которые некоторое время отказывались с ней разговаривать, и о своём невеселом детстве.
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Деми Мур рассказала, как её изнасиловали с разрешения матери фотографии
Деми Мур рассказала, как её изнасиловали с разрешения матери фотографии
Деми Мур рассказала, как её изнасиловали с разрешения матери фотографии
Деми Мур рассказала, как её изнасиловали с разрешения матери фотографии
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