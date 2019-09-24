Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю

22 сентября состоялась церемония закрытия второго Российского фестиваля телесериалов «Пилот», проходившего в городе Иваново. Лучшим сериалом по мнению жюри стал «Спи со мной»
режиссера Владимира Ракши
, а приз зрительских симпатий ушел проекту «Родительский комитет» Михаила Полякова
. Среди гостей церемонии закрытия были замечены Ирина Розанова
, Анна Слю
, Анфиса Черных
, Наталья Лесниковская
, президент фестиваля Валерий Тодоровский
, Александр Велединский
, Сергей Светлаков
и другие.
фото: Александр Велединский, Сергей Светлаков и Юрий Колокольников
фото: Анфиса Черных
фото: Анна Слю
фото: Ирина Розанова
фото: Вячеслав Манучаров и Светлана Дрыга
фото: Валерий Тодоровский
В этот же вечер в Благовещенске состоялась церемония закрытия 17 Фестиваля Кино и Театра «Амурская Осень», присудившего свой главный приз фильму Полины Ольденбург «Ad Libitum».
фото: Полина Ольденбург
Народная артистка России Раиса Рязановой
удостоилась Приза Губернатора Амурской области «За выдающийся вклад в профессию».
фото: Губернатор Амурской области вручает приз Раисе Рязановой
Среди гостей церемонии закрытия были актеры Павел Прилучный
, Анна Чурина
и Ольга Прокофьева
.
фото: Ольга Прокофьева
фото: Анна Чурина
фото: Дарья Повереннова
фото: Павел Прилучный
После церемонии вручения наград губернатор Амурской Области Василий Орлов
устроил в честь гостей фестиваля торжественный приём.
фото: Продюсер фестиваля Сергей Новожилов