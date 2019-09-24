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Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю

24 сентября
2019 год

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24 сентября 2019
22 сентября состоялась церемония закрытия второго Российского фестиваля телесериалов «Пилот», проходившего в городе Иваново. Лучшим сериалом по мнению жюри стал «Спи со мной» режиссера Владимира Ракши, а приз зрительских симпатий ушел проекту «Родительский комитет» Михаила Полякова. Среди гостей церемонии закрытия были замечены Ирина Розанова, Анна Слю, Анфиса Черных, Наталья Лесниковская, президент фестиваля Валерий Тодоровский, Александр Велединский, Сергей Светлаков и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Александр Велединский, Сергей Светлаков и Юрий Колокольников

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Анфиса Черных

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Анна Слю

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Ирина Розанова

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Вячеслав Манучаров и Светлана Дрыга

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Валерий Тодоровский

В этот же вечер в Благовещенске состоялась церемония закрытия 17 Фестиваля Кино и Театра «Амурская Осень», присудившего свой главный приз фильму Полины Ольденбург «Ad Libitum».

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Полина Ольденбург

Народная артистка России Раиса Рязановой удостоилась Приза Губернатора Амурской области «За выдающийся вклад в профессию».

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Губернатор Амурской области вручает приз Раисе Рязановой

Среди гостей церемонии закрытия были актеры Павел Прилучный, Анна Чурина и Ольга Прокофьева.

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Ольга Прокофьева

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Анна Чурина

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Дарья Повереннова

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Павел Прилучный

После церемонии вручения наград губернатор Амурской Области Василий Орлов устроил в честь гостей фестиваля торжественный приём.

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
фото: Продюсер фестиваля Сергей Новожилов

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю
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персоны
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Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Черных, Павел Прилучный и Анна Слю фотографии
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