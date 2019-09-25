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СМИ: Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна

25 сентября
2019 год

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25 сентября 2019
После трехнедельного наблюдения за 48-летней актрисой Анастасией Заворотнюк врачи сделали вывод, что опухоль является неоперабельной. Теперь жизнеспособность Анастасии будет поддерживаться исключительно медикаментозно. Актриса находится в стабильно тяжёлом состоянии и проходит лечение в отделении терапии в одной из частных московских клиник.

СМИ: Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна

Родственники никак не комментируют болезнь актрисы. Более того, концертный директор актрисы поведал, что никто из её официальных представителей не может давать каких-либо комментариев о состоянии артистки.
Также в СМИ просочились слухи о том, что актрису навещал завещание нотариус.
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СМИ: Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна фотографии
СМИ: Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна фотографии
СМИ: Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна фотографии
СМИ: Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна фотографии
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