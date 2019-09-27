«Я пережила один из самых страшных моментов своей жизни»: Селена Гомес о своём заболевании

Три года назад актриса и певица Селена Гомес лечилась в реабилитационном центре
от депрессии и последствий красной волчанки. Расставшись с Джастином Бибером, Селена отказалась от общения в социальных сетях и отгородилась от внешнего мира. Закончив длительный курс реабилитации, она решила рассказать о самом трудном периоде в своей жизни.
«Лучше говорить правду. Прошлый год принес мне много моральных страданий, негативных эмоций. Я не могла улыбаться, держать себя в норме. Мне казалось, что вся боль и все тревоги нахлынули на меня разом. Я пережила один из самых страшных моментов своей жизни»
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Гомес призналась, что ей было нелегко поделиться своими переживаниями, однако во время психологической помощи актриса поняла, что нужно уметь бороться не только с тяжелыми мыслями, но и со своими страхами.
«Я узнала, почему много лет страдала от тревоги и депрессии. Сейчас, после года работы над собой, чувствую себя гораздо лучше и счастливее. Контролирую свои мысли и эмоции больше, чем когда-либо раньше. Делиться своим опытом борьбы с депрессией и тревогой нелегко, но правильно. У меня был страх, что меня не поймут и осудят. Мне было дано много из того, что может сделать жизнь прекрасной, но иногда и я борюсь с тяжелыми мыслями и чувствами. От этого не становлюсь слабее. Всем людям иногда нужна помощь. И мы нужны друг другу»
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