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«Я только за»: Ия Нинидзе прокомментировала роман дочери с Максимом Виторганом

27 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
27 сентября 2019
Мама Нино Нинидзе Ия рассказала, как относится к тому, что ее дочь встречается с Максимом Виторганом. Ия очень положительно отреагировала на это.

«Я только за! Я и маму МаксимаАллочку Балтер хорошо знала, и с отцом — Эммануилом Виторганом прекрасно знакома».

«Я только за»: Ия Нинидзе прокомментировала роман дочери с Максимом Виторганом

Ия также заметила, что ее дочь в хороших отношениях с бывшим мужем, с которым они развелись год назад. Вероятнее всего, относиться хорошо к бывшему мужу Нино научилась от собственной матери.

«Считаю, что и с бывшими надо уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась. Кирилл Плетнев, несмотря на расставание с моей Нино, остался вхожим в наш дом. Заботится о своем сыне и моем внуке Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо».

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«Я только за»: Ия Нинидзе прокомментировала роман дочери с Максимом Виторганом фотографии
«Я только за»: Ия Нинидзе прокомментировала роман дочери с Максимом Виторганом фотографии
«Я только за»: Ия Нинидзе прокомментировала роман дочери с Максимом Виторганом фотографии
«Я только за»: Ия Нинидзе прокомментировала роман дочери с Максимом Виторганом фотографии
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