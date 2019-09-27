«Я только за»: Ия Нинидзе прокомментировала роман дочери с Максимом Виторганом

Мама Нино Нинидзе Ия
рассказала, как относится к тому, что ее дочь встречается с Максимом Виторганом
. Ия очень положительно отреагировала на это.
«Я только за! Я и маму Максима — Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом — Эммануилом Виторганом прекрасно знакома».
Ия также заметила, что ее дочь в хороших отношениях с бывшим мужем, с которым они развелись год назад
. Вероятнее всего, относиться хорошо к бывшему мужу Нино научилась от собственной матери.
«Считаю, что и с бывшими надо уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась. Кирилл Плетнев, несмотря на расставание с моей Нино, остался вхожим в наш дом. Заботится о своем сыне и моем внуке Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо».