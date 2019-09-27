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Максима Аверина арестовали за дебош в самолёте

27 сентября
2019 год

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27 сентября 2019
Актер Максим Аверин попал в нетипичную для себя ситуацию. По прилету рейса Барнаул-Москва Максима забрали в полицию за пьяный дебош на борту самолета.

«Друзья! У меня все хорошо!» — с такими словами обратился к поклонникам Максим Аверин в соцсетях после случившегося.

Как выяснилось, в произошедшей ситуации актер был виноват лишь отчасти. Зачинщиком пьяного скандала стал директор Максима Николай Коренев. Он, находясь в нетрезвом состоянии, ругался матом и скандалил со стюардессами. Это послужило причиной вызова полиции.

Максима Аверина арестовали за дебош в самолёте

В результате и Аверина, и Коренева задержали и доставили в ближайшее отделение полиции. Нарушителям выписали штраф 500 рублей. Многие подумали, что директор может защищать актера, взяв всю вину на себя. Однако Максим Аверин успел пообщаться с журналистами после того, как прилетел в аэропорт. В момент короткого интервью с актером, Максим, несмотря на грубое общение с репортером, был в трезвом уме и выглядел абсолютно вменяемым.
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Максима Аверина арестовали за дебош в самолёте фотографии
Максима Аверина арестовали за дебош в самолёте фотографии
Максима Аверина арестовали за дебош в самолёте фотографии
Максима Аверина арестовали за дебош в самолёте фотографии
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