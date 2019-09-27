Максима Аверина арестовали за дебош в самолёте

Актер Максим Аверин
попал в нетипичную для себя ситуацию. По прилету рейса Барнаул-Москва Максима забрали в полицию за пьяный дебош на борту самолета.
«Друзья! У меня все хорошо!»
— с такими словами обратился к поклонникам Максим Аверин в соцсетях после случившегося.
Как выяснилось, в произошедшей ситуации актер был виноват лишь отчасти. Зачинщиком пьяного скандала стал директор Максима Николай Коренев. Он, находясь в нетрезвом состоянии, ругался матом и скандалил со стюардессами. Это послужило причиной вызова полиции.
В результате и Аверина, и Коренева задержали и доставили в ближайшее отделение полиции. Нарушителям выписали штраф 500 рублей. Многие подумали, что директор может защищать актера, взяв всю вину на себя. Однако Максим Аверин успел пообщаться с журналистами после того, как прилетел в аэропорт. В момент короткого интервью с актером, Максим, несмотря на грубое общение с репортером, был в трезвом уме и выглядел абсолютно вменяемым.