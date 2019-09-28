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С бывшего парня Хайден Панеттьери сняли все обвинения

28 сентября
2019 год

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28 сентября 2019
В прошлом году звезда сериала «Герои» Хайден Панеттьери начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Спустя несколько месяцев их отношений в СМИ появилась информация о том, что Хикерсон уже не раз поднимал руку на актрису. Дошло до того, что 2 мая после очередной ссоры с актрисой его арестовали.

С бывшего парня Хайден Панеттьери сняли все обвинения

Это дело довольно быстро закрыли из-за отсутствия свидетелей произошедшего инцидента. Брайана отпустили под залог, хотя ему грозил приличный тюремный срок. Также судья выдал Хикерсону охранный ордер, запрещавший ему приближаться к Хайден.

На днях Брайана снова вызвали в суд. Но теперь уже точно в последний раз – суд снял с него все обвинения в домашнем насилии, а прокурор объявил о закрытии судебного дела.

С бывшего парня Хайден Панеттьери сняли все обвинения

Сама Хайден долго не хотела разрывать отношения с Брайаном, хотя родные уговаривали ее расстаться с «домашним тираном». Несколько месяцев назад актриса все-таки решилась и бросила его. После расставания с она переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.
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С бывшего парня Хайден Панеттьери сняли все обвинения фотографии
С бывшего парня Хайден Панеттьери сняли все обвинения фотографии
С бывшего парня Хайден Панеттьери сняли все обвинения фотографии
С бывшего парня Хайден Панеттьери сняли все обвинения фотографии
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