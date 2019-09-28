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СМИ: 85-летний Леонид Хейфец ранил врача ножом

28 сентября
2019 год

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28 сентября 2019
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Леонид Хейфец напал с ножом сотрудника скорой помощи. Медики приехали к режиссеру на вызов, а когда врач попытался померить ему давление, тот неожиданно ударил его ножом в ногу.

СМИ: 85-летний Леонид Хейфец ранил врача ножом

«Сегодня утром в центре столицы режиссер Хейфец напал на сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося, по всей видимости, режиссер был в неадекватном состоянии», - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как позже сообщили СМИ, причиной инцидента мог стать острый психоз. Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.
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Леонид Хейфец

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СМИ: 85-летний Леонид Хейфец ранил врача ножом фотографии
СМИ: 85-летний Леонид Хейфец ранил врача ножом фотографии
СМИ: 85-летний Леонид Хейфец ранил врача ножом фотографии
СМИ: 85-летний Леонид Хейфец ранил врача ножом фотографии
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