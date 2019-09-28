СМИ: 85-летний Леонид Хейфец ранил врача ножом

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Леонид Хейфец
напал с ножом сотрудника скорой помощи. Медики приехали к режиссеру на вызов, а когда врач попытался померить ему давление, тот неожиданно ударил его ножом в ногу.
«Сегодня утром в центре столицы режиссер Хейфец напал на сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося, по всей видимости, режиссер был в неадекватном состоянии»
, - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как позже сообщили СМИ, причиной инцидента мог стать острый психоз. Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.