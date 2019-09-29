Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд»

Шоумен Михаил Шац
в третий раз поучаствовал в экстремальном шоу «Форт Боярд». Выпуск с его участием можно будет посмотреть в воскресенье, 29 сентября на телеканале СТС. Шацу досталось одно из самых трудных заданий, при прохождении которого он едва не задохнулся под водой.
Михаила, как наиболее опытного участника, команда решила отправить на испытание «Подводная клетка». Ему предстояло погрузиться в воду и откручивать туго затянутые болты, чтобы достать код. Болты не поддавались, а решетка мешала шоумену набрать достаточное количество воздуха в легкие.
В какой-то момент товарищи по команде всерьез начали беспокоиться за Михаила. Позже в интервью он признался, что испытание далось ему очень непросто, до этого он никогда не нырял под воду без маски с трубкой.
«Больше всего я боюсь высоты, поэтому страшно было даже со страховкой. В такие моменты забываешь обо всем - каждый шаг дается с трудом, через невероятное преодоление. Честно говоря, с ужасом жду эфира. Представляю, какое чувство страха было на моем лице. А вообще, мне кажется, я хлебнул этого шоу достаточно. Если и поеду еще раз, то только чтобы заменить Паспарту или старца Фура»
, - поделился Шац.