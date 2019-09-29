Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд»

29 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
29 сентября 2019
Шоумен Михаил Шац в третий раз поучаствовал в экстремальном шоу «Форт Боярд». Выпуск с его участием можно будет посмотреть в воскресенье, 29 сентября на телеканале СТС. Шацу досталось одно из самых трудных заданий, при прохождении которого он едва не задохнулся под водой.

Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд»

Михаила, как наиболее опытного участника, команда решила отправить на испытание «Подводная клетка». Ему предстояло погрузиться в воду и откручивать туго затянутые болты, чтобы достать код. Болты не поддавались, а решетка мешала шоумену набрать достаточное количество воздуха в легкие.

В какой-то момент товарищи по команде всерьез начали беспокоиться за Михаила. Позже в интервью он признался, что испытание далось ему очень непросто, до этого он никогда не нырял под воду без маски с трубкой.

Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд»

«Больше всего я боюсь высоты, поэтому страшно было даже со страховкой. В такие моменты забываешь обо всем - каждый шаг дается с трудом, через невероятное преодоление. Честно говоря, с ужасом жду эфира. Представляю, какое чувство страха было на моем лице. А вообще, мне кажется, я хлебнул этого шоу достаточно. Если и поеду еще раз, то только чтобы заменить Паспарту или старца Фура», - поделился Шац.
версия для печати
Ссылки по теме
Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»

Михаил Шац запустил собственное шоу «Вечерний кто-то»
Поиск по меткам
здоровьетвтелешоу
персоны
Михаил Шац

фотографии >>
Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд» фотографии
Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд» фотографии
Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд» фотографии
Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марк Захаров
28 сентября скончался режиссёр, сценарист Марк Захаров.
Татьяна Казакова
27 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Казакова.

День рождения >>

Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Алевтина Румянцева
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Марина Берти
Грир Гарсон
Милен Демонжо
Луиджи Диберти
Филипп Каруа
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Люби их всех
драма, триллер
Россия, 2019
Операция «Колибри»
триллер
Бельгия, Канада, 2018
Ты умеешь хранить секреты?
комедия, мелодрама
США, 2019
Эверест
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен