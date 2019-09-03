Кристен Стюарт рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном

В скором времени на экраны выйдет фильм «Ангелы Чарли
», в котором Кристен Стюарт
сыграла одну из главных ролей. Голливудская актриса дала интервью журналу Harper’s Bazaar, в котором откровенно рассказала о романтических отношениях со своим бывшим женихом и коллегой по съемочной площадке вампирской саги «Сумерки» — Робертом Паттинсоном
.
Актёры начали встречаться практически сразу после начала съемок первого фильма, поэтому все пророчили им скорый брак, однако судьба распорядилась иначе – скандальная измена Кристен с режиссером Рупертом Сандерсом
разбила сердце молодому Паттинсону. Несмотря на слухи о возможном воссоединении пары, оба героя драматичной истории отмалчивались, предпочитая не демонстрировать истинные чувства своим фанатам.
«Когда мы с Робом были вместе, у нас не было никакого примера, на который можно было бы ориентироваться. У нас так много отняли, что, пытаясь контролировать эту, одну-единственную, сторону нашей жизни, мы договорились вообще никогда об этом не говорить. Никогда. Просто потому, что это касалось только нас
», — заявила актриса.
В настоящий момент Кристен Стюарт приписывают роман со сценаристкой Дилан Майер, с которой она начала встречаться после расставания с моделью Стеллой Максвелл. В интервью актриса также посетовала на то, что открытая бисексуальность мешает ей получать роли в некоторых крупных проектах.
«Мне не раз говорили: «Если сделаешь себе одолжение и не будешь появляться на публике за ручку со своей девушкой, то, возможно, тебя позовут в фильмы Marvel»
, – поделилась звезда, – но я не хочу работать с такими людьми
».