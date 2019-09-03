«Джокер» заставил Хоакина Феникса похудеть почти на 24 килограмма

Американский актер Хоакин Феникс
похудел на 23,5 килограмма ради главной роли в фильме Тодда Филлипса «Джокер»
. В интервью изданию The Hollywood Reporter он поделился своими впечатлениями от съемок.
Феникс сказал, что пошел на такой рискованный шаг, чтобы лучше влиться в роль, но отметил, что такой резкий скачок в весе может иметь серьезные последствия.
«Оказывается, это влияет на вашу психику. Вы начинаете сходить с ума
», — поделился артист.
Хоакин также рассказал, что потратил несколько месяцев, просматривая видеозаписи с людьми, которые страдают неконтролируемыми приступами смеха, чтобы научиться фирменному смеху Джокера.
«Я не думал, что у меня получится это сделать
, - признался Феникс. - Я практиковался один, но попросил Тодда послушать меня. Я чувствовал, что должен научиться делать это перед кем-то. Это было действительно некомфортно и заняло много времени
».