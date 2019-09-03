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«Джокер» заставил Хоакина Феникса похудеть почти на 24 килограмма

3 сентября
2019 год

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3 сентября 2019
Американский актер Хоакин Феникс похудел на 23,5 килограмма ради главной роли в фильме Тодда Филлипса «Джокер». В интервью изданию The Hollywood Reporter он поделился своими впечатлениями от съемок.

Феникс сказал, что пошел на такой рискованный шаг, чтобы лучше влиться в роль, но отметил, что такой резкий скачок в весе может иметь серьезные последствия.

«Оказывается, это влияет на вашу психику. Вы начинаете сходить с ума», — поделился артист.

«Джокер» заставил Хоакина Феникса похудеть почти на 24 килограмма

Хоакин также рассказал, что потратил несколько месяцев, просматривая видеозаписи с людьми, которые страдают неконтролируемыми приступами смеха, чтобы научиться фирменному смеху Джокера.

«Я не думал, что у меня получится это сделать, - признался Феникс. - Я практиковался один, но попросил Тодда послушать меня. Я чувствовал, что должен научиться делать это перед кем-то. Это было действительно некомфортно и заняло много времени».
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«Джокер» заставил Хоакина Феникса похудеть почти на 24 килограмма фотографии
«Джокер» заставил Хоакина Феникса похудеть почти на 24 килограмма фотографии
«Джокер» заставил Хоакина Феникса похудеть почти на 24 килограмма фотографии
«Джокер» заставил Хоакина Феникса похудеть почти на 24 килограмма фотографии
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