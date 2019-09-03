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Анна Михайловская судится с бывшим мужем за общего сына

3 сентября
2019 год

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3 сентября 2019
Полтора года назад звезда сериала «Капитанша» Анна Михайловская объявила о разводе с мужем Тимофеем Каратаевым. После пяти лет брака у пары остался четырехлетний сын Мирослав, которого бывшие супруги теперь намерены «поделить» через суд. Инициатором обращения стал отец мальчика.

Официально бывшие супруги не называют причину обращения в суд, но, скорее всего, на такой шаг Тимофей Каратаев пошел из-за нового возлюбленного Михайловской – бизнесмена Кирилла Шокотько, с которым актриса встречается уже несколько месяцев. Естественно, мужчина проводит много времени с Анной и маленьким Мирославом, поэтому это могло вызывать ревность у Каратаева. Тем не менее, Тимофей уверяет, что нынешний мужчина бывшей жены не имеет к этому вопросу никакого отношения, а узаконить свои права на общение с сыном Каратаев решил «для галочки».

Анна Михайловская судится с бывшим мужем за общего сына

«Я буду отстаивать свою позицию: у мамы и папы равные права по отношению к детям…У нас все хорошо! Мое общение с ребенком никто не ограничивает. Просто хочу задокументировать, что у нас с Анной равные права на сына», – объяснил Тимофей Каратаев.

Он заявил, что обратился к адвокатам с просьбой помочь через суд разделить опеку над мальчиком, поэтому скоро судья определит порядок общения бывших супругов с Мирославом. По словам отца, ребенок жил с ним два-три дня в неделю, поэтому никаких конфликтов изначально не было.

Анна пока никак не комментирует намерение экс-супруга «разделить» права на сына. На молодую актрису обрушилась другая проблема – телеканал «Россия 1» прекратил показ второго сезона «Капитанши», где у Михайловской была главная роль.
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Анна Михайловская судится с бывшим мужем за общего сына фотографии
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