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Анастасия Заворотнюк выиграла суд у судебных приставов

3 сентября
2019 год

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3 сентября 2019
Скандальная история о финансовых трудностях Анастасии Заворотнюк длится уже несколько лет. Еще в 2012 году, несмотря на крах собственного бизнеса, звезда «Моей прекрасной няни» приобрела трехэтажный дом в элитном поселке Крекшино, в Подмосковье. Актрисе пришлось выложить значительную сумму за новый домик – 2 миллиона долларов, поэтому часть денег она взяла в валютный кредит.

По договору, Заворотнюк должна была погасить долг в размере 435 тысяч долларов в течение года, но уже через несколько месяцев оплата перестала поступать на банковский счет. Дело Заворотнюк было передано в суд.

Анастасия Заворотнюк выиграла суд у судебных приставов

Проблемы с оплатой у актрисы возникли из-за резкого падения курса рубля. Один из адвокатов артистки тогда объяснил, что гигантская сумма накопилась за время судебных разбирательств. По его словам, приставы выступили с требованием ограничить актрисе выезд за границу до того момента, пока она не выплатит исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей.

Сама Анастасия не считала сложившуюся ситуацию серьезной, но продолжала требовать снижения суммы долга перед судебными приставами. Недавно стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» выиграла суд, и приставы отозвали иск о запрете выезжать за границу.

«В ходе судебного заседания представителем административного истца заявлен отказ от иска, отказ принят судом. Производство по административному иску Тропарево-Никулинского отдела службы судебных приставов по Москве прекращено», — сообщил источник РИА Новости.
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Анастасия Заворотнюк выиграла суд у судебных приставов фотографии
Анастасия Заворотнюк выиграла суд у судебных приставов фотографии
Анастасия Заворотнюк выиграла суд у судебных приставов фотографии
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