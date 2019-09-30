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Дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой запустила свое шоу

30 сентября
2019 год

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30 сентября 2019
21-летняя дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой – Софья – анонсировала свой творческий проект - YouTube-шоу «Уже за 20», которое стартует первого октября.

Дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой запустила свое шоу

Презентуя свое шоу, Софья сказала, что ей бы хотелось затрагивать в проекте актуальные проблемы и темы, которые ей интересны. Так, в выпусках шоу будет обсуждаться хип-хоп культура, уличная мода, психология, клипы, инновации, спорт, цифровое искусство, стартапы и многое другое.

Кстати, отец Софьи – шоумен Михаил Шац – тоже недавно запустил свое шоу под названием «Вечерний кто-то». У его проекта необычная концепция: несмотря на то, что Шац присутствует в студии, ведущим шоу является приглашенная звезда.

Дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой запустила свое шоу

Напомним, что у 53-летней Татьяны Лазаревой и 54-летнего Михаила Шаца трое детей. 24-летний сын Татьяны от прошлых отношений, которого Михаил считает родным, занимается 3D-моделированием. 21-летняя Софья до увлечения блогингом увлекалась продюсерской деятельностью. А младшей – Антонине – всего 13 лет.
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Дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой запустила свое шоу фотографии
Дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой запустила свое шоу фотографии
Дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой запустила свое шоу фотографии
Дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой запустила свое шоу фотографии
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