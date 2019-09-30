Дочь Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой запустила свое шоу

21-летняя дочь Михаила Шаца
и Татьяны Лазаревой
– Софья – анонсировала свой творческий проект - YouTube-шоу «Уже за 20», которое стартует первого октября.
Презентуя свое шоу, Софья сказала, что ей бы хотелось затрагивать в проекте актуальные проблемы и темы, которые ей интересны. Так, в выпусках шоу будет обсуждаться хип-хоп культура, уличная мода, психология, клипы, инновации, спорт, цифровое искусство, стартапы и многое другое.
Кстати, отец Софьи – шоумен Михаил Шац – тоже недавно запустил свое шоу под названием «Вечерний кто-то»
. У его проекта необычная концепция: несмотря на то, что Шац присутствует в студии, ведущим шоу является приглашенная звезда.
Напомним, что у 53-летней Татьяны Лазаревой и 54-летнего Михаила Шаца трое детей. 24-летний сын Татьяны от прошлых отношений, которого Михаил считает родным, занимается 3D-моделированием. 21-летняя Софья до увлечения блогингом увлекалась продюсерской деятельностью. А младшей – Антонине – всего 13 лет.