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«Я подписался на то, что я клоун»: Павел Майков о своей профессии

30 сентября
2019 год

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30 сентября 2019
Актёр Павел Майков, получивший широкую известность благодаря роли криминального авторитета «Пчёлы» в сериале «Бригада», считает, что ничего значительного со времен пресловутой «Бригады» в российском телевидении так и не произошло.

«Я подписался на то, что я клоун»: Павел Майков о своей профессии

Об этом актёр рассказал в интервью изданию «Собеседник»: «Я не смотрю наше кино. А по поводу шума… «Бригада» – это да. Больше таких всплесков в нашей стране не припомню: чтобы кино не видели единицы. Я занимаюсь музыкой, мне это приносит удовольствие душевное. Занимаюсь кино. Мне это редко приносит душевное, чаще финансовое удовольствие. Я не езжу на фестивали. А всплеск? Всплеск после смерти происходит. Вот у Ван Гога был всплеск. У Высоцкого был. Причем до сих пор плещет. Вот такие всплески мне интересны. Но, к сожалению, мы не сможем их обсудить, потому что я уже умру».

«Я подписался на то, что я клоун»: Павел Майков о своей профессии

Для воспитания хорошего вкуса актёр советует смотреть фильмы Джармуша, Тарантино, Альмодовара, а также западные сериалы: «Вот только включаешь и понимаешь, что даже титры лучше, чем весь наш российский сериал».
Несмотря на критику, Павел признался, что обожает свою работу и не представляет себя в другой сфере: «Я подписался на то, что я клоун, Петрушка, трубадур, который ходит по улицам с гитарой… Это и есть моя профессия. Не могу без нее жить. Поэтому и говорю о ней так горячо».
Также Павел рассказал о том, легко ли воспитывать сына-подростка и насколько это сложный возраст: «Сложный… Я помню себя в этом возрасте. Но я не играю в родителя. Я обычный человек, который совершает ошибки. Я сам стал адекватным только лет в сорок. Сейчас поколение какое, если посмотреть на моего сына? Жить стало проще: войны не было, 90-е пролетели мимо них. Они дети другого века, мыслят по-другому. Мы для них – динозавры».
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«Я подписался на то, что я клоун»: Павел Майков о своей профессии фотографии
«Я подписался на то, что я клоун»: Павел Майков о своей профессии фотографии
«Я подписался на то, что я клоун»: Павел Майков о своей профессии фотографии
«Я подписался на то, что я клоун»: Павел Майков о своей профессии фотографии
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