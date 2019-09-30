Ургант высмеял возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?»

На днях стало известно, что заслуженному знатоку Советского союза и Российской Федерации Александру Друзю
позволили вернуться в программу «Что? Где? Когда?» после того, как он был с позором изгнан оттуда из-за скандала с подкупом. Представители компании «ТВ Игра» разрешили ему участвовать в викторине, приняв во внимание то факт, что магистр принёс публичные извинения после инцидента.
Эту радостную новость не мог не обшутить Иван Ургант
в своём вечернем шоу. Ведущий предположил, что больше всех обрадовалась возвращению Друзя в «Что? Где? Когда?» семья магистра, которая не может «войти в дом из-за обилия разгаданных сканвордов».
«Для тех, кто не знал, что Александр Друзь куда-то уходил. В общем, был скандал. Он предложил редактору программы «Кто хочет стать миллионером»… разделить выигрыш за то, что тот даст ему правильные ответы. Потом он принес извинения. Самое главное — прошло достаточно времени уже, кто помнит? Получается, что сентябрь — какой-то месяц возвращений. Смотрите: Кокорин, Мамаев, а теперь еще и Друзь»
, — иронично отметил Ургант.
Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев
добавил, что еще одними бенефициарами возвращения Друзя станут петербургские совы: «Наконец-то их перестанет преследовать человек с усами и в плаще, который шепчет: «Иди сюда, моя хрустальная»»
.
«Еще будут рады работники вокзалов. Он же приходит на вокзал, встает под табло и говорит: «Господин ведущий, пожалуйста, повторите вопрос»
, — снова перехватил эстафету в этом зажигательном марафоне юмора Иван.
А мы с удовольствием напомним, что скандал с Александром Друзем произошёл в феврале 2019 года
, когда главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер
обвинил Александра в мошенничестве и попытке подкупа. В ноябре 2018 года в программе должны были принимать участие Друзь и другой знаток «ЧГК» Виктор Сиднев
. За три дня до съёмок шоу «Кто хочет стать миллионером» Друзь предложил Беру долю от выигрыша в обмен на правильные ответы на каверзные вопросы. Принцип самозащиты Друзя строился на том, что произошедший в действительности телефонный разговор (записанный и выложенный Бером в общий доступ) был, на самом-то деле, инициирован самом Ильёй Бером, которому, якобы, и принадлежала эта блестящая идея.
История получила широкий общественный резонанс. Кто-то выступил в защиту Александра Друзя, например Михаил Боярский
и Дмитрий Дибров
. Другие, к числу которых относятся Иван Ургант и Сергей Шнуров
, — высмеяли. Руководство Первого канала пришло к решению отстранить Друзя от участия в передаче «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок. Спустя три месяца 64-летний Друзь решил принести извинения за произошедший конфликт и окончательно закрыть тему.