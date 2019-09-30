Павлу Устинову заменили реальный срок на условный

Московский городской суд принял решение изменить реальный срок актеру Павлу Устинову
на условный. Вместо 3,5 лет колонии он получил один год условно. Сотрудник Росгвардии Александр Лягин, вывихнувший плечо при задержании Устинова и подавший на него иск, не возражал против решения судьи.
Изначально 23-летний Устинов был осужден по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорен к 3,5 годам за участие в несогласованном митинге 3 августа и оказанное при задержании сопротивление сотрудникам Росгвардии.
Однако после того, как дело получило огласку, а коллеги Павла поддержали его и других политзаключенных
, суд более внимательно отнесся к рассмотрению дела и решил смягчить срок.
Выйдя из следственного изолятора, Устинов выразил благодарность всем людям, которые остались неравнодушными к этой ситуации. Сам Павел также взял в руки плакат и вышел к зданию администрации президента России Владимира Путина, чтобы провести одиночный пикет в поддержку политзаключенных.